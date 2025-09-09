Grupo Calox reafirma compromiso en la región con inversiones cercanas a los US$4.700.000

Con sus inversiones en infraestructura, equipos de producción y laboratorios, la compañía desarrolla medicamentos genéricos, de marca propia y de venta libre (OTC) para la salud humana y la salud animal.

Por Revista Summa

Grupo CALOX, referente en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, celebra 90 años de operación con el firme compromiso de su crecimiento en Costa Rica, la región Centroamericana y el Caribe, mediante inversiones cercanas a los US$4.700.000 en los últimos 3 años.

El Grupo ha fortalecido su presencia y busca consolidar su liderazgo mediante la innovación y el desarrollo de medicamentos genéricos, de marca propia y de venta libre (OTC) con el propósito de mejorar la salud y calidad de vida de las personas.

En este proceso de expansión, CALOX ha realizado inversiones cercanas a los US$4.700.000 entre infraestructura, equipos de producción y de laboratorio en la región.

Además, ha generado 745 empleos directos en la región y tiene presencia en 13 de Latinoamérica: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala, Belice, República Dominicana, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

“Han sido 9 décadas de gran satisfacción y de un constante crecimiento con la elaboración y distribución de productos farmacéuticos esenciales para la población. Sin duda, Costa Rica y la región han sido mercados clave en innovación, incorporando tecnologías, desarrollo de fórmulas y productos que fortalecen nuestra oferta en el sector farmacéutico humano y veterinario, de la mano de prácticas sostenibles”, destacó Gerardo Bello, Presidente Ejecutivo de Grupo CALOX.

Actualmente la empresa cuenta con un portafolio que supera las 200 moléculas y más de 300 presentaciones abarcando medicamentos genéricos, de marca y de libre venta (OTC) para la salud humana, así como productos destinados a la salud animal en especies productivas (bovinos, equinos, porcinos, aves) y mascotas.

Grupo Calox aumenta su participación en la industria farmacéutica, mediante la continua expansión geográfica y la diversificación del portafolio de productos, a través de adquisiciones estratégicas como Laboratorios Arsal en El Salvador y la participación mayoritaria en Laboratorios Vitapharma en Perú.

Precisamente, experimentó un crecimiento del 90,5% de su producción en el último año, gracias a la integración de Laboratorios Arsal. Sus inversiones y estudios buscan acoplarse a las normativas de actualización permanente cada día más exigentes como los productos con estudios de bioequivalencia.

Compromiso con la sostenibilidad

Para Grupo Calox la innovación es una constante y se ve reflejada en sus acciones dirigidas a tres pilares estratégicos: productos al servicio de la sociedad, planeta sano al minimizar el impacto de su operación y cadena de valor sostenible.

En susprocesos de gestión ambiental, Calox ha logrado aumentar en un 48,3% el uso de energías renovables, gracias a la utilización de su microred inteligente de batería y paneles solares en la planta ubicada en Calle Blancos, Costa Rica.

Asimismo, la planta de Costa Rica cuenta con la certificación de Carbono Neutralidad (MINAE), el Galardón Bandera Azul Ecológica (ICE) y la Marca País: Esencial Costa Rica (PROCOMER). Por otro lado, Grupo CALOX tiene participación en programas de responsabilidad social en alianza con fundaciones y organizaciones en Costa Rica y El Salvador, y cuenta con un plan de cambio para la flotilla vehicular de su fuerza de ventas por modelos que utilizan energías limpias.