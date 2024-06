Grupo ASSA convoca a sus accionistas para entregar resultados obtenidos al 31 de diciembre de 2023

Reunión Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo ASSA, S.A.

El 5 de junio de 2024 se celebró la Reunión Anual de Accionistas de Grupo ASSA, S.A, quien tiene como principales subsidiarias a ASSA Compañía Tenedora, S.A., La Hipotecaria (Holding), Inc. y Grupo BDF, S.A. Esta reunión se lleva a cabo con el objetivo de presentar los resultados financieros del grupo a sus accionistas, directores y socios, al 31 de diciembre de 2023.

El presidente de Grupo ASSA, S.A. Stanley Motta, indicó que, durante más de 52 años, Grupo ASSA ha sido el sólido soporte de las metas y objetivos de los clientes, a quienes les proporcionan respaldo y protección financiera. Comentó además que, la esencia de su historia se resume en dos palabras: adaptación y crecimiento.

Explicó que, los años recientes han estado marcados por una multitud de crisis simultáneas, desde la pandemia por la COVID-19, la guerra de Ucrania con sus secuelas inflacionarias, la guerra en Israel con sus consecuentes tensiones geopolíticas, y localmente, se experimentó un estallido social marcado por temas políticos y ambientales lo cual se vio reflejado en manifestaciones, impactando la movilidad de personas, bienes y servicios, creando aún más escasez e inflación y marcando significativamente la economía panameña.

Sin embargo, comentó que a pesar de todo lo ocurrido, el negocio tuvo un desempeño excepcionalmente bueno durante el 2023, marcando récords de ventas, utilidades y crecimientos.

“Estamos seguros de que aún hay mucho espacio de crecimiento, ya que contamos con la reputación,

el talento y los recursos financieros para seguir logrando nuevos hitos” afirmó.

Indicó que la utilidad neta consolidada de Grupo ASSA en el 2023 alcanzó los $96 millones, lo que se traduce en un crecimiento de $34 millones con respecto al 2022. El patrimonio consolidado del Grupo, incluyendo la porción no controlada, alcanzó los $1,217 millones durante el 2023. Esta cifra representó un crecimiento del 13% con relación al año anterior, principalmente por el incremento de las reservas de $84.8 millones por ganancias no realizadas y $42.1 millones de incremento en las utilidades no distribuidas.

Explicó que Grupo ASSA mantiene altos niveles de fortaleza financiera, un sólido perfil comercial, diversificación de ingresos en sectores financieros fuertemente regulados, un perfil de riesgo conservador, un desempeño consistente de sus inversiones y un buen colchón de capital, según lo indicado por la calificadora de riesgo Fitch Ratings, quien, el 9 de abril de 2024, reiteró la calificación internacional de grado de inversión BBB- con perspectiva estable, lo cual, es lo máximo permitido según los criterios de Fitch. “Este reconocimiento nos hace sentir muy honrados, pero también atentos por la volatilidad de los ambientes operativos de la región donde operamos” dijo.

Comentó que, el negocio de seguros que lidera el Sr. Eduardo Fábrega contribuyó al 58% de la utilidad neta consolidada, suscribiendo primas totales récord por $818 millones con una utilidad neta de $56 millones para el 2023 consolidando así, su posición como la primera aseguradora en Centroamérica.

Destacó el cumplimiento del plan estratégico, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta en

el segmento de seguros entre el 2018 y el 2023 de: 6% para las primas suscritas, 9% en patrimonio y de

11% en utilidad antes de impuesto.

Anunció que la calificadora internacional AM Best, el 4 de abril de 2024, mejoró la calificación de Crédito

a Largo Plazo (Long-Term ICR) de “a” (Excelente) a “a+” (Excelente) y confirmó por 22 años consecutivos

su calificación de Solidez Financiera (FSR) en A (Excelente) para su operación en Panamá. Destacó,

además, que esta mejora es fiel testimonio del compromiso con la excelencia y la fortaleza del negocio.

Por otro lado, La Hipotecaria Holding, Inc. bajo el liderazgo de John Rauschkolb, continuó con la estrategia de ofrecer soluciones de financiamiento de viviendas para el mercado de ingresos medios y

medio-bajos en Panamá, El Salvador y Colombia, reportando una utilidad neta de $5.3 millones, lo que

representa el 5% de la utilidad neta consolidada de Grupo ASSA.

Explicó que en el segmento bancario que consiste en la inversión controladora en Banco de Finanzas (BDF) a través del Grupo BDF, S.A., en el 2023 el BDF logro una utilidad neta de $3.3 millones comparados con los $2.3 millones del 2022, con un incremento de 42%. Con este resultado, el Grupo BDF contribuyó con el 3% de la utilidad neta consolidada de Grupo ASSA en el 2023.

Por último, comentó sobre el negocio de inversiones, enfocado en acciones de compañías panameñas, que se encuentra valorado en $548.9 millones. Explicó que esta cartera se sigue beneficiando de las mejoras en las perspectivas de las empresas locales líderes. Este segmento generó el 32% de la utilidad neta consolidada del Grupo.

“Estoy seguro de que continuaremos elevando el estándar para el próximo periodo fiscal, gracias a la

confianza que los clientes siguen depositando en nosotros, así como al esfuerzo de todos nuestros

colaboradores, líderes, socios estratégicos y miembros de nuestras juntas directivas y comités” expresó.

Durante la Junta General de Accionistas se leyó el acta de la asamblea del año anterior, se presentaron y aprobaron los Estados Financieros, además se dio la elección de la nueva Junta Directiva.

