Gran Día de McDonald’s recaudó más de ¢180 millones al vender 68.353 Big Mac en Costa Rica

Población se unió a la jornada solidaria.

Por Revista Summa

Con gran satisfacción, el Gran Día de McDonald’s logró recaudar ¢180.863.247 millones, gracias a la venta de 68.353 Big Mac, y el 100% de este dinero será donado a la Fundación Infantil Ronald McDonald y al programa YouthCan! de Aldeas Infantiles SOS.

Decenas de personalidades, influenciadores, jugadores de equipos de futbol de primera y segunda división, periodista, locutores, cantantes, músicos, emisoras radio y medios de comunicación se unieron a la causa solidariamente para incentivar a la población a sumarse, y el resultado fue excepcional: cada fundación recibirá la suma de ¢90.431.623,5.

Este dinero recaudado durante la preventa de los cupones de Big Mac y en el Gran Día permitirá que Casa Ronald McDonald pueda atender a más familias de niños que están recibiendo algún tratamiento en el Hospital Nacional de Niños, a quienes se les brinda hospedaje, cuatro tiempos de comida, atención psicológica, servicio de lavandería, entre otras facilidades. Y que más jóvenes en condición de vulnerabilidad puedan seguir preparándose con habilidades que les permitirá incorporarse al mundo laboral.

“Este dinero será el 50% del presupuesto que la Fundación Infantil Ronald McDonald requerirá para operar en el 2026, cada Big Mac para nosotros tiene un significado importante y es poder continuar brindado un techo, alimento y protección para familias que vienen de distintas zonas del país y que cambian una silla del Hospital Nacional de Niños por una cómoda cama. La situación que viven con sus hijos e hijas es bastante dura como para preocuparse en sí podrán o no comer, bañarse y descansar, además podremos poner en marcha el proyecto de pase del día, en el que podremos brindar ese plato de comida calientito y un lugar donde descansar, aunque no estén hospedados, para que luego continúen atendiendo a sus hijos hospitalizados”, explicó Cinthia Chacón, directora ejecutiva de FIRM.

Por su parte, Shirley Solano, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS celebra con optimismo el poder continuar brindando herramientas y habilidades a tantos jóvenes del país en condiciones de vulnerabilidad.

“Desde Aldeas Infantiles SOS agradecemos profundamente a McDonald’s, a su equipo y a todas las personas que se unieron al Gran Día. Gracias a su participación y la compra de cada Big Mac, ese apoyo se transformará en oportunidades reales para adolescentes y jóvenes que han crecido en sistemas de protección o con alguna vulnerabilidad y permitirá mejorar sus habilidades de cara al futuro”, dijo Solano.

Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados, agradeció la muestra de solidaridad de miles de costarricenses que se sumaron a la causa en todo el país.

“Los resultados de esta jornada solidaria de McDonald’s se lograron gracias al apoyo de todo el país, el movimiento en los restaurantes es una muestra del compromiso de la sociedad costarricense con niños, familias y jóvenes en condición de vulnerabilidad. Sabemos que, tanto el programa YouthCan! De Aldeas Infantiles SOS y Casa Ronald, maximizarán y darán buen uso a estos recursos. A nuestros colaboradores, clientes, proveedores, personalidades, socios y a todo el país le damos las gracias desde Arcos Dorados Costa Rica”, expresó Ureña.

En el primer semestre del 2025, Casa Ronald McDonald atendió a 524 familias y a 574 niños, asimismo sirvió más de 30 mil tiempos de comida y otorgó casi 5.000 noches de hospedaje, cifras que podrían duplicarse al cierre de este año. Y desde el 2014, ha atendido a más de 7.500 familias de las siete provincias de Costa Rica.

Por su parte, el programa YouthCan! De Aldeas Infantiles SOS, desde el 2017, ha brindado capacitación y formación a más de 3600 jóvenes y de ellos, más de 400 muchachos han conseguido empleo formal, gracias al apoyo de Gran Día.

La donación que será entregada a ambas organizaciones consiste en el monto neto recaudado por la venta de Big Mac, sin el impuesto de venta.