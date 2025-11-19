Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Google lanza Gemini 3, su modelo de IA “más inteligente” hasta la fecha

Nov 19, 2025 | Noticias de Hoy

Google destaca que el modelo Gemini 3 es una buena herramienta para aprender. 

Por EFE

Google lanzó este martes para usuarios y desarrolladores de Estados Unidos su modelo de IA “más inteligente” hasta la fecha, una herramienta capaz de “leer el ambiente”, generar “experiencias interactivas” sobre cualquier tema y que es “el mejor modelo del mundo en comprensión multimodal”.

Con este lanzamiento busca hacerle sombra a OpenAI, la popular empresa de IA que recientemente lanzó GPT-5, su modelo más vanguardista.

Es tecnología punta en razonamiento, diseñada para captar la profundidad y los matices, ya sea percibiendo las pistas sutiles en una idea creativa o desgranando las capas superpuestas de un problema difícil”, apunta hoy en un comunicado el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.

Un modelo “multimodal por naturaleza”

El líder del gigante tecnológico también señala que Gemini 3 es mucho mejor “descifrando el contexto y la intención” detrás de la solicitud del usuario, ya que se trata de un modelo “multimodal por naturaleza”, lo que significa que puede procesar texto, imágenes y audio simultáneamente, en lugar de hacerlo por separado.

“Es increíble pensar que, en solo dos años, la IA ha evolucionado de simplemente leer texto e imágenes a leer el ambiente”, anota Pichai.

Por primera vez, Google ofrece acceso a su nuevo modelo insignia de IA, Gemini 3 Pro, a todos los usuarios desde el primer día en la aplicación Gemini.

En tanto, a partir de hoy, en Estados Unidos, la inteligencia de Gemini 3 estará incluida en Modo IA (AI Mode) , así como en la aplicación Gemini, a los desarrolladores en AI Studio y Vertex AI, y en una nueva plataforma de desarrollo agéntico, Google Antigravity.

La empresa apunta a que este es el “mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal y su modelo agentivo y de codificación más potente y versátil”.

Hay varias versiones de este nuevo modelo: Gemini 3 Pro, disponible en versión preliminar en la aplicación de Gemini, y Gemini 3 Deep Think, que estará disponible pronto para los suscriptores de Google AI Ultra.

Gemini 3, un buen “profesor” gracias a sus “experiencias interactivas”

Google destaca que el modelo Gemini 3 es una buena herramienta para aprender, razón por la que “todos los estudiantes universitarios de EE. UU. recibirán un año gratis de Google AI Pro”.

La empresa explicó a la prensa en una videoconferencia que ahora su IA es capaz de generar “experiencias interactivas” que pueden ayudar a los usuarios a “facilitar el aprendizaje” sobre cualquier tema.

Además, las capacidades de codificación mejoradas de Gemini 3 Pro le permiten generar mejores visualizaciones, agregó la compañía.

