Goldman Sachs prevé un buen 2026 para los mercados por recortes fiscales y desregulación

Por EFE

El presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, ve “señales positivas” para los mercados financieros y la economía mundial en 2026, que se verían impulsados por “recortes fiscales, desregulación, reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y un nuevo auge en la inversión en inteligencia artificial (IA)”.

Solomon afirmó en un pódcast que la economía estadounidense podría “beneficiarse de estas medidas y de un entorno más favorable para los negocios”, según recoge el banco en un comunicado.

“Creo que el panorama macroeconómico es bastante bueno para los activos de riesgo y para los mercados, y veo muchas similitudes con el año pasado”, agregó.

El ejecutivo defendió la “buena forma” que presentó la economía en 2025 gracias a un “sólido estímulo fiscal” ya puesto en marcha, al que se sumarían recortes fiscales previstos para 2026 y que podrían “impulsar aún más los mercados”.

No obstante, reconoció que hubo “un retroceso importante” el pasado abril por las “políticas comerciales y arancelarias” de la Administración de Donald Trump.

“Pero seguimos teniendo un amplio estímulo fiscal y una política monetaria expansiva. Además, la tasa de interés oficial se redujo en cien básicos el año pasado, y las expectativas siguen siendo de uno o dos recortes en 2026”, afirmó.

Según Solomon, EE.UU. cuenta con un entorno de desregulación que, según algunos analistas, podría ampliarse a sectores como finanzas, energía y farmacéutica, que es “bastante estimulante para la inversión y el crecimiento”.

“Y, además, tenemos un enorme auge de la inversión de capital, debido a la infraestructura de IA”, agregó.

Solomon subrayó que la IA seguirá siendo “un factor clave para sostener el crecimiento y mejorar la productividad a nivel global”.

“Lo que creo que es incierto es el entorno geopolítico. Hemos visto un poco de eso con el revuelo que se formó en torno a Groenlandia y los aranceles en Europa. Ese tipo de situaciones generan incertidumbre, lo cual, a su vez, provoca caídas. Pero en general, excluyendo esto, creo que el entorno macroeconómico es bastante favorable”, aseveró.

Al margen, el ejecutivo dijo que espera “algunas medidas de estímulo orientadas a las elecciones de mitad de mandato” del próximo noviembre, algo que sería “favorable para la estabilidad de los mercados”.

Respecto al mercado de ofertas públicas iniciales (OPI), Solomon aseguró que hay “signos de mejora” tras un periodo de menor actividad, y que muchas carteras de fondos de capital privado han alcanzado “niveles más sólidos”, lo que permitirá que más compañías respaldadas por estos fondos consideren salir a bolsa en 2026.

Entre las empresas que podrían salir a bolsa este año se encuentran OpenAI, la firma creadora de ChatGPT, la ‘startup’ Anthropic o SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, según analistas de mercado.