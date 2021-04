Global Participate Learning busca maestros y profesores costarricenses para trabajar en EE.UU.

Seguro de vida, boleto de avión trámite de visa y el mismo salario que el de un profesional estadounidense, son algunos de los beneficios que otorga el programa.

Por Revista Summa

La organización de educación global Participate Learning continúa su proceso de reclutamiento para todos aquellos maestros y profesores costarricenses, que quieran trabajar en escuelas en Estados Unidos por un período de 3 a 5 años, a partir del nuevo año escolar que comenzará a finales de agosto de 2021.

Actualmente el Programa cuenta con 90 plazas vacantes en escuelas de los Estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia para las posiciones de enseñanza en el nivel de preescolar y primaria donde podrán compartir acerca de nuestra cultura y enseñanza del idioma español como segunda lengua, y para el nivel de secundaria, la enseñanza de la materia de Estudios Sociales bajo el método “Dual Immersion”, 50% español y 50% en inglés.

El programa de intercambio de Participate Learning se destaca por ofrecer a los educadores una oportunidad única en su género como experiencia profesional y multicultural, en la cual, los profesionales reclutados cuentan con todas las condiciones y facilidades de un educador norteamericano, lo que les facilita concentrarse plenamente en su labor formativa y de enseñanza del español y la cultura de su país.

Los educadores, a su vez, contarán durante su estadía con el apoyo necesario y capacitación en cuanto a técnicas y nuevas metodologías pedagógicas aplicadas a la educación estadounidense.

Rebeca Pacheco, es una maestra originaria de nuestro país, que forma parte de los 30 maestros costarricenses que actualmente se encuentran en Estados Unidos. “Durante este año atípico de instrucción de manera remota por la pandemia, he tenido la oportunidad de capacitarme en innovadoras plataformas y metodologías. De esta manera, he logrado motivar la participación y enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje a través de medios digitales. Junto a mis alumnos, he experimentado la importancia de la comunicación y el valor de formar una comunidad educativa”.

Puerta de oportunidades para profesionales costarricenses Ronald Ramírez, coordinador de reclutamiento para Latinoamérica comentó que “nuestro programa de intercambio cultural suma 200 profesores costarricenses que han participado históricamente en el Programa. Quiero invitar a todos los maestros a que se inscriban para el período 2021, para que puedan tener la experiencia de enriquecer su experiencia laboral al estar en contacto con novedosos métodos educativos que luego podrán aplicar en escuelas y colegios del país”.

Sin duda, esta convocatoria no solo promueve el empleo de profesores costarricenses y su experiencia internacional, sino a su vez, que el país tenga más personal capacitado para incrementar el crecimiento y la calidad de la educación bilingüe y permitiendo que, a su regreso a Costa Rica, las oportunidades laborales sean más amplias. A esto se suma la posibilidad de convertirse en embajadores de las diferentes culturas del mundo en el país norteamericano e intercambiar conocimientos.

“Aunque se han enfrentado retos debido a la Pandemia, la organización se ha encargado de darles acompañamiento durante todos esos meses para el uso de la tecnología, herramientas didácticas en líneas y hemos velado por su salud y seguridad en todo momento”, finalizó Ramírez.

Si usted es educador y tiene interés de aplicar para el programa puede hacerlo gratuitamente ingresando a: https://go.participatelearning.com/cr_202104 Entre los beneficios que reciben los docentes están un salario igual al de un profesional de la educación estadounidense, seguro médico, boleto de avión, trámite de visa e inducción durante su período de radicación.

Requisitos del programa

Un buen nivel de inglés que le comunicarse de manera efectiva, es uno de los valores principales que busca este programa. Además, también deben contar con un título universitario en Educación y tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en una escuela o colegio. Contar con licencia de conducir y experiencia al volante para desplazarse en automóvil a su lugar de trabajo.

Quienes tengan familia, también pueden aplicar, ya que el Programa contempla la gestión de visas para el núcleo familiar (cónyuge en hijos) durante los años que permanezca el educador en su labor de enseñanza.