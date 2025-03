GFT en Fintech Americas 2025, debates sobre las nuevas tendencias tecnológicas

Antonio Camacho, APAC Head of New Business & Banking, será panelista del Discussion Room: Inteligencia Artificial, dividido en 2 Labs patrocinados por GFT. Kaushal Sheth, Chief Arquitect Officer Latam SSC, impartirá un MasterClass titulada AI-Powered Banking: Innovations Shaping the Future.

Por Revista Summa

Patrocinadora del Fintech Americas 2025, GFT estará en el centro del debate con las innovaciones y tendencias que están dando forma a la nueva era del sistema financiero global. La empresa tendrá una Discussion Room sobre Inteligencia Artificial, con Antonio Camacho, Head of New Business & Banking APAC. También, el día jueves contaremos con una Master Class impartida por Kaushal Sheth, Chief Architect Officer de GFT Latam SSC.

Los paneles moderados por Antonio Camacho, responsable de Nuevos Negocios y responsable de Banca de APAC, serán el día miércoles 19 de marzo. El primer lab tendrá como tema “Intelligent Bank Design: Brain built on Strong Core”, y el segundo lab abordará el tema “AI Unleashes Total Banking Transformation”.

GFT estará presente por tercer año consecutivo en la conferencia que reúne a los principales líderes de la industria de servicios financieros de América Latina. Además, su equipo de especialistas estará disponible en el stand de la empresa para recibir a los visitantes e invitados y hablar sobre una serie de soluciones. Desde el AI Impact y sus múltiples oportunidades con Inteligencia Artificial (IA) a bordo, pasando por los modelos de Core Modernization, migraciones a la nube y otras experticias orientadas al mercado financiero.

Otros ejecutivos y especialistas de GFT y socios confirmados en el Fintech Americas 2025:

Alberto Rosati – CEO Latam SSC

Fabian Salazar – CEO América Central y Caribe

Raúl Zarate – CEO Región Andina

Diego Aguirre – Chief Executive Manager Región Andina

Alex Salazar – Business Dev Manager GFT México

Rafael Suguihara – AWS Center of Excellence Director Latam

Danielle Lopes – Marketing y Communications Director Latam

Carlos Gallegos – Business Development Manager América Central y Caribe

Ximena Ortega – Marketing Manager Región Andina

Catherine Téllez – Senior Sales Manager Región Andina

Betty Martinez – FSI Partner Sales Manager AWS

El evento

En su 11ª edición, el Fintech Americas se llevará a cabo nuevamente en el Fontainebleau Hotel, en Miami, Florida (EE. UU.), entre el 18 y el 20 de marzo. Según los organizadores, el tema de este año – “Descodificando el Futuro de la Industria Financiera” – abre un espectro de 18 vías, que van desde la IA y los medios de pago, pasando por comercio electrónico, neobancos, web3, ecosistemas digitales, entre otros.

Serán más de 6.000 encuentros que promoverán importantes debates sobre el futuro de la industria financiera en el continente, reuniendo a 1.300 participantes entre banquero, expertos en tecnología y autoridades. Se esperan más de 210 bancos, cooperativas de crédito e instituciones financieras, además de más de 135 fintechs.

“Para mantener la industria financiera de América Latina evolucionando, debe dominar el arte de descodificar, recodificar y codificar de manera diversa e interconectada. La conferencia de 2025 abraza esta complejidad, celebrando las innovaciones de la industria a través de la metáfora de la codificación genética”, informa la organización.

Se espera que el 42% de los 1.300 participantes sean de nivel C, y que un total del 20% de este total esté formado por CEOs de algunas de las mayores organizaciones financieras y tecnológicas de toda la región.