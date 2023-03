Génesis LatAm SAFI anuncia nuevo fondo de inversión inmobiliario para la adquisición de propiedades en EE.UU

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Está dirigido a personas que tienen la capacidad patrimonial y de liquidez suficientes para realizar inversiones con el adecuado nivel de conocimiento y experiencia de participar en el mercado de valores de Costa Rica.

Por Revista Summa

Génesis LatAm Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), empresa costarricense que se dedica a la compra de edificios y al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, anunció su nuevo fondo US GOVERNMENT INCOME FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CERRADO EN DÓLARES y lo pone a disposición de inversionistas nacionales que buscan una rentabilidad a largo plazo, en la colocación de su dinero.

Este fondo fue aprobado el 17 de noviembre de 2022 por la Superintendencia General de

Valores (Sugeval). Génesis LatAm se encuentra registrada en la Sugeval desde agosto de

2021.

El US GOVERNMENT INCOME FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CERRADO EN DÓLARES

está diseñado para inversionistas que tienen la capacidad patrimonial y de liquidez

suficientes para realizar inversiones con el adecuado nivel de conocimiento y experiencia de

participar en el mercado de valores de Costa Rica.

Asimismo, el inversionista deberá conocer sobre aspectos relevantes del modelo de negocio

que implica participar en actividades inmobiliarias relacionadas con la adquisición de

edificios ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica, para que los mismos sean

arrendados a entidades del sector público del Gobierno de ese país.

El objetivo de Génesis LatAm SAFI es identificar propiedades existentes y algunas que van a

estar en el mercado (con el único inquilino que es el Gobierno de Estados Unidos), para

atraer un rendimiento atractivo y un potencial de plusvalía por la apreciación de los activos.

“Este es un Fondo que se dirige a inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo

que desean participar de una cartera inmobiliaria y que cualquier plusvalía de estos activos,

como resultado de la revalorización de los mismos, únicamente será observada en el largo

plazo”, explicó Bernardo Arce, cofundador de Génesis LatAm SAFI.

Por otra parte, Génesis LatAm cuenta con la alianza estratégica de Genesis Financial Group

Inc., compañía de servicios de bienes raíces, dedicada a la consultoría, desarrollo y

administración de propiedades, enfocada en el mercado inmobiliario del Gobierno Federal y

Estatal de los Estados Unidos.

Actualmente administra más de 40 propiedades del Gobierno de Estados Unidos localizados

en 19 estados. Esto le permite a Génesis LatAm disfrutar de varias ventajas en este nicho de

mercado.

En los últimos años, los fondos de inversión han ganado popularidad en Costa Rica con un

incremento del 39% en la cantidad de inversionistas entre 2019 y 2022, según datos de la

Superintendencia General de Valores (Sugeval).

¿Qué beneficios obtiene al invertir con Génesis LatAm SAFI?

● Inquilinos con grado de inversión: Propiedades adquiridas en todo Estados Unidos,

teniendo al Gobierno Federal como inquilino único.

● Ingreso consistente y predecible: Las inversiones están respaldadas por los

alquileres al Gobierno de los Estados Unidos. Por lo que, el inquilino no tiene salida

de sus alquileres por riesgo de entrar en proceso de quiebra.

● Seguridad de los alquileres de largo plazo: Tenencias de largo plazo y una alta

probabilidad de renovación de los alquileres con inversiones estratégicas de mejoras

en las instalaciones del inquilino.

● Aumentan los reembolsos de los gastos operativos durante períodos de inflación:

Los contratos de alquiler con el Gobierno Federal de los Estados Unidos requieren

que el dueño y el inquilino paguen una porción de los gastos operativos. Esta

estructura crea un alineamiento de intereses para mejorar el flujo de caja y aislar a

los dueños del aumento de los gastos operativos.

● Diversificación geográfica.

● Mercado creciente: Hay un flujo permanente de propiedades de alquiler al Gobierno

de Estados Unidos.