GBM y SAP analizan la competitividad de las empresas en su evento “Historias que Transforman”

El pasado 6 de noviembre GBM, en alianza con SAP, presentó el evento virtual ¨Historias que Transforman” en el que reunió a líderes empresariales y expertos tecnológicos de toda la región para analizar cómo la innovación y la adopción digital están redefiniendo la estrategia, la eficiencia y la competitividad de las organizaciones modernas.

Humberto Carrillo, Industry Regional Sales Manager de GBM, nos habló sobre “Migración a SAP S/4HANA: casos de éxito, beneficios estratégicos y el costo de no actuar”.

SAP S/4HANA Es la versión actual que está en la nube del sistema erp de sap, diseñada para gestionar de forma integrada todas las áreas del negocio finanzas compras ventas producción mantenimiento etc., es un servicio que se entrega por SAP con apoyo de un socio de negocios como GBM el estar en la nube permite la innovación continua.

Se presentaron los beneficios de la migración a la nube como lo son agilidad y escalabilidad innovación continua modelo financiero eficiente y las claves y opciones para una migración estratégica además se mencionaron los costos de no actuar tales como la vulnerabilidad técnica erosión de ventaja competitiva parálisis organizacional

Como caso de éxito se presentó a Jaime García, Vicepresidente de IT de Royalton Hotels & Resorts,

“El departamento ha pasado a ser de soporte a ser quienes definen la hoja de ruta de tecnología de la empresa, trabajando con todos los departamentos para integrar las soluciones digitales a toda la organización. Las iniciativas digitales han permitido hasta analizar datos para ajustes de tarifas, ha facilitado planificar las compras reducir costos operativos y cumplir las regulaciones de cada país en el que opera”

El evento también contó con la participación de Sheldon Lipshitz, Senior Director of Solutions Engineering en VASS, quien presentó la conferencia “Impulsando la transformación de los clientes: de la estrategia al resultado”

“Se busca impulsar a los clientes de la estrategia al resultado y hay 5 conclusiones que son claves: La estrategia de ventas, el entrenamiento y gestión al cambio, definición de procesos, un Product Owner y finalmente conseguir a un buen partner.

Como caso de éxito Rolando Bonilla, CIO de CEMACO.

“IT es un área habilitadora de negocios que antes era difícil imaginar, con temas de eficiencia, generadora de insights, ahora se gestiona la plataforma que habilita diferentes cadenas de valor del negocio. Las tecnologías emergentes como SAP nos han permitido conocer a nuestros clientes y si actuamos sobre ese conocimiento los resultados financieros vendrán de forma natural”

Las estrategias que han implementado para superar la resistencia al cambio dentro de la organización son tener un sponsor muy fuerte del proyecto si las cosas se hacen bien los resultados serán siempre buenos”

El evento se transmitió en vivo por YouTube Live, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conectarse desde cualquier lugar, puede tener acceso en el siguiente link: Historias que transforman | Procesos de Innovación con SAP y GBM – YouTube

Con esta iniciativa, GBM reafirma su compromiso de acompañar a las empresas de Centroamérica y el Caribe en su evolución hacia modelos digitales más innovadores, resilientes y centrados en el valor del negocio.