Garnier & Garnier: Reputación que construye confianza y futuro

Durante casi 30 años, hemos demostrado que el verdadero liderazgo empresarial se mide por la capacidad de generar impacto positivo y sostenerlo en el tiempo. Nuestra reputación no es casualidad: es el resultado de decisiones firmes, visión estratégica y un compromiso inquebrantable con nuestra filosofía.
Liderar con coherencia
Hemos construido un modelo en el que la ética y la excelencia son innegociables. Desde la integración de estándares internacionales de sostenibilidad (LEED, WELL, EDGE) hasta políticas de diversidad e inclusión vigentes desde 2014, nuestras acciones hablan por nosotros. Implementamos procesos de contratación con currículum ciego, eliminando sesgos y asegurando igualdad de oportunidades, a través de una cultura de comunicación abierta con nuestros stakeholders, basada en la rendición de cuentas y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
El futuro se gana en el presente. Hoy nuestras prioridades incluyen:
- Fortalecer la gobernanza corporativa con métricas claras de desempeño ESG.
- Ampliar nuestra huella en desarrollos sostenibles de alto impacto social y ambiental.
- Consolidar programas de empleabilidad y capacitación técnica que generen valor compartido con las comunidades.
De cara a 2030, visualizamos una empresa más digital, ágil y resiliente, con procesos cada vez más transparentes y un modelo de negocio que mantenga el equilibrio del crecimiento económico con impacto positivo.
La fuerza de actuar con rectitud
Para nosotros, actuar con rectitud y apego a nuestros valores es la base que asegura relaciones de largo plazo con clientes, aliados, colaboradores y comunidades. La congruencia genera confianza, y la confianza es el capital más valioso de cualquier organización.
Nuestra reputación corporativa ha sido un catalizador para:
- Atracción de inversión internacional y nuevos negocios estratégicos.
- Retención y atracción de talento altamente calificado.
- Alianzas con instituciones y organizaciones líderes, que amplifican nuestro impacto social y ambiental.
Nuestros valores nos definen
- Integridad
- Excelencia
- Innovación
- Responsabilidad
- Respeto
Lideramos con la misma convicción de hace casi tres décadas: construir país con proyectos que trascienden lo físico para dejar huella en la economía, en las comunidades y en el entorno.