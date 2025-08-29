Gamers marcan el futuro del entretenimiento digital en Costa Rica

El estudio Data Stories de Kantar IBOPE Media revela cómo los gamers se han convertido en un público diverso, conectado y con alto poder de consumo en América Latina y nuestro país.

Por Revista Summa

Los videojuegos han dejado de ser un pasatiempo para convertirse en un fenómeno cultural y de entretenimiento global. Según el más reciente informe Data Stories: El mundo de los videojuegos de Kantar IBOPE Media, el mercado mundial alcanzará los $25.483 millones en 2025, con proyecciones de crecimiento hasta los $34.875 millones en 2033, impulsado por innovaciones como el juego en la nube, la realidad virtual (VR) y la inteligencia artificial (IA).

En América Latina, la fuerza de este sector es aún más evidente: más de 5 de cada 10 usuarios de Internet son gamers y en Costa Rica un 48% de los internautas tiene videojuegos. Este comportamiento refleja cómo el gaming ha trascendido generaciones, culturas y estilos de vida, consolidándose como una de las formas de entretenimiento más influyentes en la actualidad.

¿Quiénes son los gamers en Costa Rica?

El estudio revela que el universo gamer es diverso y multigeneracional:

● 57% hombres y 43% mujeres.

● 36,2% pertenecen a la Generación Z, 34,4% a Millennials, 19,8% a la Generación X y 9,5% a Baby Boomers.

● 40,6% juegan en smartphones, 30,7% en computadoras, 13,2% en consolas de videojuegos, 10,1% en tablets y 6,77% en consolas portátiles.

Además, 60% de los gamers costarricenses ha consumido video bajo demanda en los últimos 3 meses, confirmando su conexión con ecosistemas digitales multiplataforma que combinan entretenimiento, socialización y consumo de contenidos.

Actitudes y percepciones de los gamers

En Costa Rica, los jugadores no solo buscan diversión, también proyectan valores y expectativas hacia las marcas y comunidades de las que forman parte:

● 37% pagaría lo que fuera por un dispositivo electrónico que realmente quisiera (vs. 30% de la población total).

● 47% considera que comprar en línea facilita su vida (vs. 44% de la población total).

● 41% se siente seguro financieramente (vs 35% de la población total)

● 85% cree que reciclar es un deber de toda persona (vs. 82% de la población total).

Estas cifras evidencian que el gaming se ha convertido en un espacio donde confluyen el consumo responsable, la innovación tecnológica y el entretenimiento interactivo.

Gamers y medios tradicionales

Contrario a lo que podría pensarse, los videojuegos no han desplazado del todo a los medios tradicionales. Según el informe, en latinoamérica los gamers mantienen un alto nivel de afinidad con la radio (136%) y el cine (110%), convirtiéndose en públicos estratégicos para campañas integrales y experiencias de marca.

Redes sociales preferidas por los gamers nacionales

En cuanto al consumo de redes sociales, los gamers muestran una fuerte presencia en plataformas digitales que facilitan la comunicación y el entretenimiento. WhatsApp lidera como la aplicación más utilizada con un 85%, seguida de Facebook con un 78% y YouTube con un 72%. Por su parte, Instagram alcanza un 65% de preferencia y TikTok un 58%, reflejando la diversidad de espacios donde los jugadores se informan, socializan y consumen contenidos.

“El universo gamer nos recuerda que la innovación tecnológica va de la mano con nuevas formas de entretenimiento. Lo interesante no es únicamente cuántas personas juegan, sino cómo la realidad virtual, la nube y la inteligencia artificial están abriendo posibilidades que hace unos años parecían ciencia ficción”, comentó Priscilla Madriz, Jefe de Servicio al Cliente y Comercial de Kantar IBOPE Media Costa Rica.

Además, Madriz confirma que el gaming ha dejado de pertenecer a una sola generación. “Hoy es un lenguaje común entre hijos, padres e incluso abuelos. Esa transversalidad lo convierte en un fenómeno único, capaz de conectar a las personas más allá de la edad y el dispositivo que utilicen”, agregó.