Galvanissa, empresa de Grupo Ferromax inaugura su Megaservicio N° 57 en El Salvador en el marco de su 40 aniversario

Por Revista Summa

Galvanissa, empresa de Grupo Ferromax líder en la industria de la construcción y metal mecánica, inauguró su Megaservicio N°57 en El Salvador, ubicado en Armenia, Sonsonate Este, el cual cuenta con amplias y cómodas instalaciones, moderna maquinaria con tecnología de punta, para ofrecer a sus clientes el exclusivo servicio de fabricación a longitud exacta, que complementa su amplia variedad de productos.

El evento contó con la participación de líderes de instituciones gubernamentales, gremiales y empresariales, clientes y miembros de la comunidad, quienes celebraron el crecimiento y la visión a largo plazo de la compañía.

Un Legado de Calidad

Grupo Ferromax fue fundada en 1985, por el Ing. Francisco Suriano Siu. A lo largo de cuatro décadas la empresa se ha consolidado como un referente en la fabricación de productos de acero para la construcción y metalmecánica, impulsando la innovación en la industria, ofreciendo una amplia variedad de productos en hierro, perfiles de metalmecánica, estructuras y cubiertas de techos, fabricados con aceros de alta resistencia y mayores recubrimientos, que cumplen con altos estándares internacionales, asegurando una mayor calidad estructural y mayor duración de sus proyectos.

” Inaugurar nuestro Megaservicio Armenia en el marco del 40 Aniversario, es posible gracias al reconocimiento y aceptación de nuestros clientes, que nos han permitido desarrollar la cadena especializada en hierro y techos más grande a nivel nacional, con 57 Megaservicios en El Salvador, en donde entregamos marcas líderes y servicios exclusivos para que construyan todos sus proyectos con la máxima calidad al mejor precio ” afirmó Francisco Suriano Siu III, vicepresidente ejecutivo de Grupo Ferromax.

Siempre Cerca

La marca busca estar cada vez más cerca de sus clientes, siendo la cadena especializada en hierro y techos, más grande de la región con más de 200 Megaservicios en la región centroamericana, hoy con 57 Megaservicios en El Salvador.

En cada uno de sus Megaservicios, los clientes encuentran amplias y cómodas instalaciones, así como su innovador y exclusivo servicio de fabricación a longitud exacta de Perfiles Galvanizados de Alta Resistencia y cubiertas de techos de la más alta calidad, para sus clientes eviten cortes, soldaduras y desperdicios de material, haciendo más fácil y rápida su construcción, ahorrando tiempo y dinero.

Compromiso con el Desarrollo Sostenible

Su compromiso con la sostenibilidad los impulsa a fabricar sus productos aplicando valores Ecosteel, cuyas prácticas en la producción, manejo y distribución del acero, son amigables con el medio ambiente, contribuyendo a reducir el consumo de recursos naturales, entregando a sus clientes soluciones eficientes y de larga duración, que disminuyen la contaminación.

Grupo Ferromax impulsa el desarrollo de la economía local, generando más de 1,300 empleos directos en el país y más de 3,800 en toda la región centroamericana, al mismo tiempo generan muchos más empleos relacionados, que dinamizan el desarrollo y la economía local.

Su Responsabilidad Social Empresarial está inmersa en su modelo de negocio, que contribuye a disminuir el déficit habitacional, porque reconocen que la vivienda es un factor primordial para el desarrollo humano, y es fundamental para que los programas de salud y educación sean efectivos, por ello, entregan productos innovadores que facilitan la construcción de viviendas seguras.

Un Futuro de Crecimiento y Calidad

Gracias al compromiso inquebrantable de sus colaboradores y a la preferencia de sus clientes, la marca reafirma su compromiso por impulsar el crecimiento de El Salvador y de toda la región, crear más empleos, conquistar nuevos mercados, innovar, fabricar, distribuir y entregar su Insuperable Propuesta de Valor. Como Ciudadanos Corporativos Responsables, seguirán mejorando la calidad de vida de sus colaboradores, clientes y comunidades, para que juntos continuar Construyendo un Legado de Calidad.

Galvanissa Armenia, en El Salvador está ubicado en Carretera a Sonsonate Km 39, Cantón Tres Ceibas, parada El Guaje, Distrito de Armenia, Sonsonate Este, en horario de atención de lunes a viernes de 7:30 A.M. a 5:00 P.M. y sábados de 8:00 A.M. a 3:00 P.M.