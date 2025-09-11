FUNDEMAS anuncia la edición #13 de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025

El evento se desarrollará del 21 al 23 de octubre en el Hotel Sheraton Presidente, El Salvador.

Por Revista Summa

La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) anunció este día la celebración de la décimo tercera edición de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2025, el evento empresarial más relevante de sostenibilidad en El Salvador, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre en el Hotel Sheraton Presidente.

La Semana de la Sostenibilidad y RSE reúne cada año a más de 1.500 participantes entre líderes empresariales, representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, organismos no gubernamentales, cooperación internacional, universidades y sociedad civil. Este espacio se ha consolidado como el principal punto de encuentro para dialogar, inspirar e intercambiar experiencias sobre sostenibilidad, innovación y responsabilidad social empresarial, generando alianzas que impulsan la competitividad y resiliencia del país.

Ejes temáticos de la edición 2025

La agenda de este año se desarrollará en torno a cuatro grandes jornadas temáticas que abordan los retos más urgentes para el sector empresarial:

Martes 21 de octubre (jornada de la mañana) : “Tendencias que transforman: Sostenibilidad en un mundo acelerado”

: “Tendencias que transforman: Sostenibilidad en un mundo acelerado” Martes 21 de octubre (jornada de la tarde) : “Trabajo para todos: Enlazando generaciones y capacidades”

: “Trabajo para todos: Enlazando generaciones y capacidades” Miércoles 22 de octubre (jornada de la mañana) : “Transformar con Finanzas: Banca, inclusión y sostenibilidad”

: “Transformar con Finanzas: Banca, inclusión y sostenibilidad” Miércoles 22 de octubre (jornada de la tarde) : “Inversión para la sostenibilidad: SinergiaLab”

: “Inversión para la sostenibilidad: SinergiaLab” Jueves 23 de octubre (jornada de la mañana): “Innovación y Clima: Reto de los negocios en el siglo XXI”

Más que un evento, una plataforma de transformación

Durante los tres días se llevarán a cabo conferencias magistrales, paneles sectoriales, foros, ferias de buenas prácticas, espacios de networking, visitas de campo y encuentros B2B. Todo con el objetivo de inspirar a las empresas a adoptar modelos de negocio sostenibles, innovadores y resilientes, capaces de responder a los rápidos cambios del entorno global.

“La Semana de la Sostenibilidad y RSE es más que un evento: es una plataforma de alianzas, conocimiento y acción colectiva que busca acelerar la transformación empresarial hacia un futuro más próspero, inclusivo y verde para El Salvador”, afirmó Haydée de Trigueros, Directora ejecutiva de FUNDEMAS.