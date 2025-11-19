Frente a la nueva política arancelaria de EE.UU., los países de América Latina y el Caribe deben diversificar sus relaciones comerciales

Según el último informe anual de la CEPAL sobre el comercio internacional, los países de la región enfrentan, en promedio, menores aranceles en Estados Unidos que varios de los principales socios comerciales de ese país, lo que les abre algunas oportunidades de ampliar sus cuotas de mercado.

Por Revista Summa

Frente al cambio en la política comercial de Estados Unidos durante este año, los Gobiernos de la región deben diversificar sus relaciones comerciales y profundizar la integración regional, de acuerdo con el último informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el comportamiento del comercio regional, presentado hoy.

En el reporte Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2025. El comercio internacional en la nueva era de interdependencia instrumentalizada -dado a conocer en una conferencia de prensa por el Secretario Ejecutivo del organismo regional de las Naciones Unidas, José Manuel Salazar-Xirinachs- se recomienda que los países eviten adoptar medidas que puedan aumentar la incertidumbre en un contexto marcado por grandes perturbaciones y tensiones geopolíticas en el comercio mundial.

En sus tres capítulos, el documento presenta la evolución reciente del comercio de la región y sus proyecciones, analiza de manera especial el impacto que ha tenido la nueva política comercial de Estados Unidos sobre los países de la región, y examina el reto de aumentar la intensidad tecnológica y de capital humano avanzado de las exportaciones de bienes y servicios de América Latina y el Caribe.

Según el documento, producto de las diversas alzas arancelarias implementadas por Estados Unidos desde febrero de 2025, los países de América Latina y el Caribe enfrentan en promedio un arancel efectivo en torno al 10% en ese país, 7 puntos porcentuales por debajo de su arancel promedio respecto de todo el mundo. El mayor arancel promedio lo enfrenta Brasil (33%), seguido por Uruguay (20%) y Nicaragua (18%). México enfrenta un arancel promedio efectivo del 8%, que se explica porque la mayoría de sus exportaciones ingresa libre de aranceles, ya sea por acogerse al Tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá (TMEC) o por no estar incluidas en las alzas.

En general, los países de América Latina y el Caribe enfrentan menores aranceles en los Estados Unidos que varios de los principales socios comerciales de ese país, especialmente de Asia. Esta situación abre oportunidades de desviación de comercio en favor de las exportaciones de la región, en sectores como el vestuario, los dispositivos médicos y la agroindustria, indica la CEPAL.

Por otra parte, hay evidencia de que la incertidumbre generada por los cambios en la política comercial de Estados Unidos está repercutiendo en los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia la región, especialmente en los sectores que tienen una marcada orientación exportadora hacia ese mercado, indica el reporte. En el primer semestre de 2025, los anuncios de proyectos de IED en la región llegaron a 31.374 millones de dólares, 53% menos que en igual período de 2024 y 37% por debajo del promedio de 2015 a 2024.

Para enfrentar esta situación, la CEPAL recomienda a los países de la región profundizar sus relaciones comerciales con socios como China, la Unión Europea, la India, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), el Consejo de Cooperación del Golfo y la Zona de Libre Comercio Continental Africana. Asimismo, se recomienda profundizar la integración regional en ámbitos como la infraestructura, la facilitación del comercio y la convergencia regulatoria.

Comportamiento del comercio regional en 2025

El informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2025 indica que el valor de las exportaciones regionales de bienes de América Latina y el Caribe crecerá 5% en 2025, incremento similar al registrado en 2024 (4,5%). La expansión proyectada se explica por un aumento del volumen exportado del 4% y un alza de los precios del 1%.

Mientras tanto, las importaciones regionales aumentarán 6%, resultante de un aumento del volumen de 7% y una caída de los precios de 1%.

Entre los principales socios comerciales de la región, se prevé que el mayor incremento en 2025 en términos de valor se produzca en las exportaciones a China (7%), asociado principalmente con el crecimiento de las ventas de carne y soja y con los mayores precios de minerales como el cobre. Los envíos a la Unión Europea crecerían en 6% y a los Estados Unidos en 5%.

Para el comercio intrarregional se proyecta un crecimiento en torno al 1%. Dado el mayor dinamismo estimado de los envíos extrarregionales respecto de los dirigidos a la propia región, se espera una leve reducción del coeficiente de comercio intrarregional, que pasaría del 14% al 13%.

Por otro lado, se proyecta que el valor de las exportaciones regionales de servicios aumente en 8% en 2025, esto es un punto menos que el crecimiento registrado en 2024. Pese a ello, estas exportaciones continúan mostrando un mayor dinamismo que las de bienes en términos de valor.

Intensidad tecnológica y de capital humano avanzado

En su tercer capítulo, el informe anual de la CEPAL explica que la producción y exportación de bienes y servicios de alta intensidad tecnológica y alto nivel de capital humano es un factor clave para impulsar la productividad y competitividad. La producción de bienes de alta tecnología tiene un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico y la generación de empleo calificado. Lo mismo sucede con el comercio de servicios, en particular el de los denominados servicios modernos (suministrados digitalmente). Una mayor internacionalización de esos sectores podría contribuir a superar la trampa de baja capacidad para crecer en la que se encuentra inmersa la región.

Sin embargo, el informe concluye que la inserción de la región en estos segmentos sigue siendo limitada. Su participación en las exportaciones mundiales de bienes de alta tecnología se mantuvo sistemáticamente por debajo del 5%, y en el caso de los servicios modernos, por debajo del 2%. A nivel regional, México concentra el 85% de las exportaciones manufactureras de alta tecnología, mientras que Brasil lidera en servicios modernos (33%).

El actual contexto de globalización redefinida y reconfiguración de las cadenas globales de valor, en el que la disputa por el liderazgo en industrias y tecnologías estratégicas ocupa un lugar central, abre nuevas oportunidades para reposicionar a la región en mercados intensivos en conocimiento. Para esto la CEPAL recomienda una doble estrategia: por un lado, impulsar políticas productivas que incrementen la participación regional en las exportaciones de bienes y servicios avanzados; por el otro, fortalecer las capacidades institucionales necesarias para diseñar, coordinar y sostener dichas políticas, en sus dimensiones técnicas, operativas, políticas y prospectivas (capacidades TOPP).