Francia inicia la suspensión temporal de Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

El ministro de Economía advirtió el pasado lunes y reiteró ayer que al Gobierno “no le temblará la mano” para prohibir las actividades de la plataforma china en Francia si se demostraban actividades ilícitas.

Por EFE.

El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que “todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes” en el país.

“Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el Gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes”, informó el equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado.

Los miembros de gabinete de Lecornu analizarán la situación “dentro de 48 horas”, según la escueta nota.

Poco después, Shein anunció en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas.

Shein tomó esta decisión “tras las preocupaciones suscitadas por ciertos anuncios de vendedores externos independientes”.

La decisión del Ejecutivo francés se produce dos horas después de que Shein haya abierto la puertas en París de su primera tienda física; solo unos días después de que estallara en Francia un escándalo por la venta en esta plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil e hiperrealistas, con argumentos de venta pedo-pornográficos.

La Fiscalía de París abrió a principios de esta semana una investigación a Shein por “difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica”, que también afecta a AliExpress, y por la “difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores”, en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La tienda del gigante asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, abrió sus puertas a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en un espacio de 1.200 metros cuadrados.

Coincidiendo con la apertura de la tienda, la prensa francesa informó de la detención y puesta bajo custodia de un hombre en Bouc-Bel-Air, cerca de Marsella, tras interceptar un paquete con una muñeca sexual de aspecto infantil remitido a su nombre y comprado en la plataforma Shein.

Directivos de la compañía china de comercio electrónico deberán responder el 18 de noviembre a las preguntas de los parlamentarios franceses que integran una misión de investigación para comprender cómo pudieron venderse productos ilícitos en el país.

Además, un grupo de diputados de diversos horizontes políticos anunció hoy la próxima presentación de una resolución europea contra el problema de la moda rápida, que insta a Bruselas y al gobierno francés a adoptar una postura más firme contra Shein.

Entre ellos está el diputado del partido conservador Los Republicanos Antoine Vermorel-Marques, quien también es el ponente de la misión de investigación sobre los controles de productos importados en Francia.

Hoy tiene previsto denunciar ante la fiscalía de París la venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) tras descubrir anuncios en la plataforma.

“Se vende como un éxito de ventas en Shein… e incluso con descuento para Navidad. Eso ya es demasiado”, exclamó en sus redes sociales, recordando que “la venta de estas armas se castiga con 5 años de prisión y una multa de 75.000 euros” en Francia.