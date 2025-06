Formación ejecutiva: clave para el futuro de las MiPymes

Liderazgo, estrategia y transformación: cómo la formación ejecutiva impulsa el futuro de las MiPymes.

Por Revista Summa

En el tejido empresarial latinoamericano, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) representan mucho más que cifras económicas: son un motor activo de empleo, innovación y desarrollo local. Sin embargo, gran parte de este sector continúa operando bajo esquemas tradicionales, marcados por liderazgos centrados en la operación diaria, escasa planificación estratégica y herramientas limitadas para adaptarse a entornos cada vez más cambiantes.

En respuesta a este panorama, el Instituto Robert Owen ha consolidado una propuesta educativa que apuesta por transformar la manera en que se lideran estas organizaciones, acompañando a sus dirigentes en el tránsito del saber hacer al saber decidir.

Una apuesta por profesionalizar el liderazgo MiPyme

“El liderazgo en las pequeñas y medianas empresas es, muchas veces, solitario y reactivo”, afirma Pablo Cruz Méndez, director del Instituto. “Muchos empresarios logran sostener la operación con intuición y experiencia, pero les cuesta generar estructura, visión de largo plazo y capacidad de adaptación sostenida”.

Desde su fundación, el Instituto asumió el reto de democratizar el acceso a formación ejecutiva de alto nivel, adaptada al contexto real de las MiPymes: limitaciones de tiempo, recursos escasos y estructuras organizativas poco formales. “No se trata de llevar programas diseñados para grandes corporaciones a una empresa de 10 personas”, agrega Cruz. “Se trata de diseñar desde el inicio pensando en sus retos, fortalezas y necesidades concretas”.

Del aula al impacto: cuando el aprendizaje transforma la acción

La propuesta del Instituto no es conceptual ni abstracta. Cada programa se basa en una metodología experiencial que combina teoría aplicada, análisis de casos reales, herramientas prácticas y ciclos de aplicación-reflexión. “El conocimiento solo transforma si se convierte en decisiones, y esas decisiones tienen que impactar el día a día del negocio”, subraya el director.

El caso de María Rodríguez, egresada del Diplomado en Liderazgo Estratégico, lo ejemplifica claramente. Dirigía una empresa familiar en el sector textil con 15 colaboradores. Tras completar su formación, duplicó su facturación en menos de dos años, rediseñó su sistema de gestión interna y abrió dos nuevos mercados regionales.

Estos resultados no son aislados. Datos internos del Instituto indican que el 78% de sus egresados ha implementado al menos tres innovaciones significativas en sus modelos de negocio, y más del 20% ha mejorado su rentabilidad en los primeros dos años tras concluir su formación.

De líderes operativos a líderes estratégicos

Uno de los mayores desafíos para las MiPymes no está en ejecutar, sino en pensar estratégicamente. “Muchos líderes están atrapados en el día a día, resolviendo incendios. No han desarrollado la capacidad de pensar el negocio como un sistema”, señala Cruz.

Por eso, el Instituto ha centrado su enfoque formativo en el desarrollo de tres capacidades esenciales: la toma de decisiones basada en datos y con visión de largo plazo; la innovación sistemática como herramienta de diferenciación; y la resiliencia organizacional que permite adaptarse sin perder el rumbo. Esta combinación da lugar a líderes que no solo ejecutan, sino que diseñan; que no solo reaccionan, sino que anticipan; y que, sobre todo, promueven culturas organizacionales donde el cambio se percibe como una oportunidad, no como una amenaza.

La transformación cultural como clave de sostenibilidad

Más allá de los indicadores financieros, el cambio más profundo ocurre a nivel cultural. “Lo más potente es ver cómo cambia la forma en que las personas se entienden a sí mismas como líderes”, reflexiona Cruz. “Formar a un líder estratégico también implica formar a alguien que escucha mejor, que construye equipos y que piensa en el futuro sin perder de vista lo esencial”.

Muchos empresarios que llegan al Instituto buscando mejorar sus resultados acaban conectando con algo más profundo: el propósito, los valores, el legado. Es ahí donde la formación trasciende lo académico y se convierte en una herramienta real de transformación cultural.

El futuro de las MiPymes se construye desde el aprendizaje

En un entorno donde la tecnología, la competencia y la incertidumbre son parte del día a día, las pequeñas empresas ya no pueden operar desde la improvisación. Necesitan estructuras, estrategia y liderazgo con visión.

“Las MiPymes no compiten con las grandes por tamaño, compiten por adaptabilidad, por capacidad de reinventarse y por saber tomar decisiones con sentido. Para eso, la formación ejecutiva no es un lujo: es una inversión estratégica”, concluye Cruz.