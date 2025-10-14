FMI mejora el crecimiento global en 2025 hasta el 3,2 % por la inversión tecnológica

El FMI eleva una décima el crecimiento de EE.UU. tanto para 2025, hasta el 2 %, como para 2026.

Por EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró dos décimas la proyección de crecimiento económico mundial para 2025, hasta situarla en el 3,2 %, gracias a un menor impacto de la guerra arancelaria de lo esperado y por el avance de la inversión en nuevas tecnologías, según su nuevo informe de Perspectivas Económicas Mundiales.

Sin embargo, el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, indicó este martes que pese a que el crecimiento global parece estable, también presenta cierta fragilidad y añadió que “la buena noticia es que el impacto de la guerra comercial es modesto por el momento”.

Tras crecer un 3,3 % en 2024, el informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) espera ahora un crecimiento global del 3,2 % en 2025 y del 3,1 % en 2026, en este último caso igual que lo pronosticado en su anterior informe del mes de julio.

El FMI eleva una décima el crecimiento de EE.UU. tanto para 2025, hasta el 2 %, como para 2026, al 2,1 %, mientras que China -cuyas previsiones se mantienen invariables- verá como su PIB crecerá el 4,8 % y del 4,2 %, respectivamente.

El FMI mejora las previsiones para la Eurozona en dos décimas para 2025, hasta el 1,2 %, en gran parte, gracias al empuje de la economía española, que de nuevo recibe una revisión al alza (cuatro décimas en este informe) y sitúa su crecimiento para el presente ejercicio en el 2,9 %.

En abril, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un histórico aumento de aranceles para casi todo los países del planeta, el FMI esperaba un gran lastre para los flujos económicos mundiales, pero tras progresivas rondas de negociaciones, esas barreras son ahora menores.

“Sin embargo, los aranceles están muy lejos de bajar a los niveles de 2024. La incertidumbre en política comercial sigue siendo elevada y en ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre los socios, la atención está empezando a moverse hacia el impacto en los precios, la inversión y el consumo”, indica el informe.

Los datos señalan que la actividad global ha demostrado ser más resistente de lo esperado, gracias en parte a políticas monetarias flexibles, una sector privado que se ha adaptado, la relajación de ciertos aranceles estadounidenses y el auge de la inversión en inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos y China.

El FMI contempla un escenario en el que los beneficios mayores a lo previsto de la IA incrementen el PIB mundial en aproximadamente 0,3 puntos en 2026, “con un efecto más marcado en Estados Unidos y China”.​

No obstante, el Fondo advierte que los retos persisten y si la promesas de mejoras en la productividad de la IA no se materializan “una caída de la inversión agregada puede ser pronunciada, dado que la inversión en centros de datos e IA ha contribuido significativamente en el crecimiento reciente de la inversión”.

“En resumen, el crecimiento mundial no es tan malo como se temía, pero es peor que lo anticipado hace un año y peor de lo que necesitamos. Por eso vemos, riesgos que empujan (las previsiones futuras) a la baja”, añadió Gourichas.