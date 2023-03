Firma estadounidense de RRPP elige Costa Rica como sede para expandirse en Latinoamérica

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Firma responde a la necesidad de empresas que necesitan ser atendidas a nivel regional.

Por Revista Summa

Allison + Partners, la prestigiosa firma norteamericana de servicios de relaciones públicas, digitales y mercadeo escogió a Costa Rica como país base para iniciar operaciones y expandirse en Latinoamérica, el Caribe y reforzar con nuevos servicios Miami, en EE.UU.

Antes de llegar a San José, la empresa gestó un nombre como una de las mejores agencias de relaciones públicas a nivel mundial operando en los mercados más exigentes y dinámicos entre los que resaltan 55 ciudades de los Estados Unidos, Europa, Asia, Oriente Medio y África.

“Nos sentimos muy honrados de que una firma tan prestigiosa valore todas las ventajas que, dichosamente, ofrece Costa Rica como por ejemplo nuestra estabilidad social, excelente clima de negocios, ubicación geográfica estratégica y alta calidad de nuestros profesionales. Con la incorporación de esta firma, Grupo Garnier se fortalece y afianza su liderazgo local y regional en la categoría de negocios de esta índole”, comentó Arnaldo Garnier, chairman de Grupo Garnier.

SAN JOSÉ: BASE ESTRATÉGICA

Actualmente, desde sus oficinas en Vía Lindora (Santa Ana) la empresa estará replicando la misma oferta de servicios y herramientas que han permitido que esta firma haya crecido de forma exponencial en los años más recientes. Entre estos están: posicionamiento de marca (local y regional), social listening, campañas digitales, producción de memorias corporativas, desarrollo de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, creación de productos tecnológicos (apps, podcast, video blogs), relaciones con audiencias estratégicas (prensa, comunidades, gremios) y estudios de reputación, entre otros.

“Dichosamente, cada día son más las empresas internacionales que ingresan a operar en toda Latinoamérica y necesitan que se les atienda de forma integral en el área. Aquí es donde entramos nosotros con nuestra cartera de servicios, la cual ya ha comprobado su calidad a nivel mundial”, detalló Jorge Quesada Palomo, vicepresidente para Centroamérica, el Caribe y Ecuador de Allison  Partners.

America´s Best PR Agencies (Forbes, 2020), Global Agencies of the Decade (2020), Top 150 PR Consultancies (Prweek, 2021) y Fastest Growing Agencies son algunos de los reconocimientos que ha recibido recientemente dicha empresa.

“En una época demarcada por una mejor optimización de los recursos en términos de crecimiento, transformación, creación de valor y personalización de servicios para la estrategia corporativa; nuestra razón de ser desde Allison + Partners nos permite ser ese instrumento de valor diferenciado, donde nuestros clientes pueden percibir todos los servicios de la más alta calidad, sin perder la esencia de la atención que nos caracteriza y que nuestros clientes tanto valoran”, añadió Gabriela Suárez, vicepresidente para Centroamérica, el Caribe y Ecuador de Allison + Partners.