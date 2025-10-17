Fintech Americas anuncia los ganadores de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas 2026

Los premios honran a las instituciones de servicios financieros más visionarias de la región, cuyas innovaciones y enfoque estratégico están acelerando la evolución del ecosistema financiero en América Latina.

Por Revista Summa

Fintech Americas se complace en anunciar a los ganadores de los Premios País 2026 para la 11.ª edición de los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas. Este reconocimiento honra a los líderes, equipos e instituciones que están reimaginando los servicios financieros en toda la región. Su visión y capacidad de adaptación están marcando nuevos estándares de innovación y excelencia estratégica, guiando a la industria hacia una nueva era impulsada por la Inteligencia Artificial y el cambio exponencial.

Seleccionados entre más de 360 nominaciones de 18 países, los ganadores de este año representan la nueva generación de innovación y liderazgo en el sector financiero de América Latina. Sus iniciativas abarcan áreas como Inteligencia Artificial, Blockchain, Open Banking y Pagos Digitales, entre otras, y muestran cómo la región avanza con firmeza hacia un ecosistema financiero más ágil, eficiente e inclusivo. En conjunto, estos innovadores están dando forma a una nueva etapa de los servicios financieros y redefiniendo las posibilidades del sector en las Américas. Consulta la lista completa de ganadores aquí.

“Los ganadores de este año han pasado de hablar del potencial de las tecnologías emergentes a mostrar resultados sorprendentes”, dijo Ray Ruga, CEO y cofundador de Fintech Américas. “Al implementarlas con un profundo conocimiento de sus clientes y de las dinámicas de sus mercados, están redefiniendo los límites de la innovación y, a la par, transformando las finanzas de América Latina en referentes de adaptabilidad, inclusión y crecimiento inteligente.”

Los Premios País 2026 fueron evaluados por un prestigioso panel compuesto por 15 expertos de Deloitte, que representan una amplia diversidad de disciplinas y mercados en las Américas. Con un conocimiento destacado en innovación y transformación financiera, el equipo de Deloitte efectuó un proceso de selección riguroso e imparcial, para destacar los proyectos más visionarios y con mayor impacto.

Cada nominación fue evaluada meticulosamente utilizando la exclusiva rúbrica de puntuación VERITAS de Fintech Americas, que analiza siete atributos clave: Viabilidad, Empatía, Rigor, Ingenio, Tracción, Economía Alcanzable e Impacto Sostenible.

“Cada año, los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas nos recuerdan el gran progreso que estamos viendo en toda América Latina. Las instituciones financieras de la región no sólo se están adaptando, sino que están liderando el cambio con creatividad, propósito y un verdadero compromiso con la inclusión”, afirmó Martín Bravo, Director de Engineering as Operate en Deloitte. “Nos enorgullece apoyar esta iniciativa y celebrar a las personas, equipos y organizaciones que están construyendo un futuro financiero más innovador y sostenible para todos.”

Los ganadores de los Premios País Platino compiten automáticamente para el prestigioso Premio Disrupt, el máximo reconocimiento a la innovación en las Américas. Este galardón honra al proyecto que está generando el mayor impacto en el ecosistema financiero de la región, impulsando cambios audaces y estableciendo un nuevo estándar de creatividad, influencia y liderazgo.

El ganador del Premio Disrupt será anunciado durante la Conferencia Fintech Americas Miami 2026!, que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en el Hotel Fontainebleau en Miami Beach, Florida, donde también tendrá lugar la Ceremonia de entrega de los Premios País.