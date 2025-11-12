Fin de año sin deudas: tres pasos para unas compras inteligentes

Disfrute las fiestas sin deudas: compre inteligente y cuide su presupuesto.

Por Revista Summa

Con la llegada de la época más esperada del año, Coopecaja hace un llamado a las familias costarricenses a realizar compras inteligentes, planificar el uso del dinero y evitar el sobreendeudamiento que suele acompañar las celebraciones de fin y principio de año.

Se resalta que los gastos extras de diciembre y enero —como regalos, cenas, viajes, matrículas o útiles escolares— pueden disfrutarse con tranquilidad si se administran con orden y previsión. Por eso, recomienda elaborar un presupuesto familiar, priorizar las necesidades, reservar ahorros programados y evitar compras impulsivas.

Sujeyny Gamboa, Jefe de Relaciones Corporativos de Coopecaja, señaló que “administrar de forma planificada el presupuesto familiar y los ingresos adicionales es la mejor forma de cuidar las finanzas del hogar sin dejar de disfrutar la temporada”.

“Es importante aprovechar el aguinaldo de forma responsable, distribuyéndolo entre compromisos, ahorro y consumo planificado. Una decisión consciente hoy puede evitar preocupaciones al iniciar el nuevo año”, comentó.

Planifique sus gastos antes de salir de compras

Coopecaja recomienda organizar los gastos con anticipación para no perder el control del presupuesto. Una buena práctica es distribuir el aguinaldo o ingresos extraordinarios en tres partes:

50 % para cubrir compromisos o deudas pendientes.

30 % para compras o actividades de disfrute personal o familiar.

20 % para ahorro o fondo de emergencia.

Además, se sugiere comparar precios y calidad, verificar las condiciones de garantía y evitar endeudarse con plazos extensos o cuotas variables. Antes de realizar una compra, la cooperativa recomienda hacerse tres preguntas:

¿Realmente lo necesito? ¿Puedo pagarlo sin afectar mis otros compromisos? ¿Es la mejor opción disponible?

De esta forma, se promueve un consumo consciente, responsable y alineado con las metas familiares.

Consejos de Coopecaja para unas compras inteligentes

Algunos consejos para realizar compras inteligentes en fin de año son: