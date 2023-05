Festival de Antigua regresa para reunir y premiar el talento del gremio publicitario de Guatemala

El evento que por 15 años ha sido punto de encuentro de ideas creativas en la región, se celebrará el jueves 1 y viernes 2 de junio en el Centro de Convenciones del hotel Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

Por Revista Summa

La Comunidad de Empresas de Comunicación de Guatemala -La Comunidad- anuncia la celebración de la edición 16 del Festival de Antigua (FDA), el punto de encuentro de ideas que celebra la creatividad entre el gremio publicitario, marketing, estudiantes, agencias digitales, invitados internacionales y público general que culmina con la entrega de los Premios Festival de Antigua que reconocen las ideas más brillantes del gremio creativo guatemalteco, centroamericano y del Caribe.

Históricamente, FDA ha sido un evento para una industria en particular; sin embargo, las ideas creativas no son exclusivas, por ello, La Comunidad y las agencias socias han mantenido a través del tiempo alianzas sólidas, que hoy nos permite abrir el espectro e impactar a una población más amplia que busca

inspiración y herramientas que hagan rodar su negocio, por eso, el concepto de su campaña 2023 nos reta a “renunciar”; ¿a qué? A seguir haciendo las cosas de la misma manera, a no defender nuestras ideas, a lo que estamos acostumbrados.

“Las empresas de comunicación somos parte de una industria en constante evolución y sumamente competitiva, por ello es fundamental que trabajemos como un gremio. La Comunidad es una institución que promueve el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias que nos llevan a la creación de nuevas oportunidades de negocio y el establecimiento de estándares éticos y profesionales. Si queremos seguir siendo relevantes y exitosos, debemos permanecer unidos y comprometidos con nuestra industria y nuestros clientes”. Guillermo Martínez, Presidente de La Comunidad Guatemala.

Los revolucionarios de ideas

En los dos días del festival, además de actividades de networking y talleres, las conferencias tendrán el objetivo de presentar a grandes creadores de ideas, entre ellos Andrés Ordónez, con más de 20 años de experiencia con marcas exitosas, actualmente es director creativo de FCB Chicago. Andrés sobresale como el segundo Chief Communications Officer en Norteamérica y el tercero a nivel mundial por The One Show.

Ha recibido los principales galardones de la industria, incluidos 59 Cannes Lions (2 Titanium, 2 GP), 48 One Show Pencils, 31 Clios y El Ojo de Iberoamérica. Campañas premiadas: “Prescribed to death” y “The gun violence history book”. Mariana Cuellar, es otra de las invitadas para esta edición. Mariana es Directora de Comunicación y Estrategia de Cerveza Corona, con años de experiencia en Marketing en Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Cuellar considera múltiples factores al decidir sus estrategias, pero siempre lo más importante es situar al consumidor en el centro; entendiendo a profundidad sus necesidades para lograr que las marcas tengan un rol relevante en sus vidas, tanto de branding como producto.

También se contará con la participación de João Corazza & Bruno Reis, una dupla de brasileños que lideran la agencia África DDB, São Paulo, João como director creativo y Bruno como creativo copywriter. Bruno fue nombrado en 2021 como uno de los 10 mejores creativos en Cannes. Con la campaña Most Valuable News para el diario Folha de São Paulo, África Brasil se llevó un Yellow Pencil, adicional, fue la agencia iberoamericana más premiada en la edición 2021 de D&AD, con 12 Pencils.

Carlos Andrés Rodríguez, Global Creative Director en MullenLowe Group, es otro de los speakers internacionales que estarán acompañándonos. Carlos Andrés cuenta con más de 350 galardones en su haber, incluidos el primer Titanio en Cannes Lions para Latinoamérica, el único Grand Prix de Innovación para Latinoamérica en Cannes y el Black Pencil de la Década en el D&AD. Fue nombrado uno de los AdWeek’s Creative 100 Most Innovative & Inspiring Individuals en 2022, el 2o. Mejor Creativo de Iberoamérica en el Ojo en 2020 y su trabajo está incluido en el libro Game Changer’s de Cannes Lions.

Para hacer más accesibles las conferencias, estas se llevarán a cabo a partir de las 2 de la tarde, y así los

asistentes pueden llegar un poco más temprano a la hermosa Antigua, disfrutarla recorriendo sus calles y comer donde sea su elección. Los talleres serán por la mañana del viernes 2 de junio. La agenda completa se estará publicando en las redes sociales del festival por @festivaldeantigua. Los pasaportes para asistir pueden adquirirse en www.festivaldeantigua.com

Premios Festival de Antigua

Para la edición 2023, la participación en los premios está abierta a cualquier persona o agencias de Centroamérica y el Caribe, las piezas que pueden inscribirse en las diferentes categorías, pueden ser de 2020, 2021 y 2022.

La inscripción estará abierta del 2 de marzo al 2 de mayo a la medianoche. Los premios a entregar son oro, plata y bronce por cada categoría, además de Gran Prix 2020, 2021 y 2022; Agencia de Año 2020, 2021 y 2022; y Anunciante del Año 2020, 2021 y 2022.