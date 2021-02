Feria mundial de alimentos premia a empresa costarricense por producto innovador

Esta es la sexta ocasión que Costa Rica participa en la Feria Gulfood con alimentos de especialidad.

Por Revista Summa

En la sexta participación de Costa Rica en la feria de alimentos Gulfood Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), el país centroamericano está destacando por su talento y valor agregado al premiar a una de las empresas participantes de la delegación costarricense, como ganadora de los Gulfood Innovation Awards.



Estos galardones reconocen a los productos más innovadores del mundo, a través de 11 diferentes categorías, cuatro finalistas y un ganador por cada una de ellas. La empresa costarricense Tertulia Brugge con su marca El Gusto Foods fue la ganadora en la categoría The Most Innovative Beverage (bebida más innovadora) por su producto Monk Fruit Chocolate Powder. Esta es la primera vez que una empresa de Costa Rica resulta ganadora en esta premiación.



“Este premio no solo representa para nosotros el esfuerzo de todo un equipo de trabajo en la apuesta por una mejor calidad alimentaria, por productos cada vez más novedosos, saludables y exquisitos. Mas allá de eso representa e inspira a todas aquellas empresas pequeñas y medianas, aquellos emprendimientos que recién dan sus primeros pasos, a creer que, con esfuerzo, perseverancia y dedicación todo es posible. Costa Rica tiene un capital humano capaz, profesional y creativo, y este premio es una muestra de eso”, afirmó Eugenia Sánchez, Directora Comercial de Tertulia Brugge.



Esta empresa exporta a Estados Unidos, Reino Unido, Estonia y Rusia. Su Cartera de productos está compuesta por café tostado, drips de café, cacao (polvo de bebida sin azúcar con antioxidantes), y bebidas con preparaciones a base de café. Ha participado activamente con PROCOMER en otras ferias internacionales como Anuga (Alemania), Fancy Food Show (Estados Unidos), Sial París (Francia) y BTM (Costa Rica).

De Costa Rica al Medio Oriente



Gulfood Dubái se realiza del 21 al 25 de febrero y, además de Tertulia Brugge, otras empresas costarricenses están mostrando lo mejor de su oferta de alimentos diferenciados en el Medio Oriente, por ejemplo, Thompson Coffe, Paradise Ingredients, Azucarera El Viejo, Ingenio Taboga, entre otras.



Los productos nacionales que se están promocionando son la ya muy famosa Monk Fruit Chocolate Powder; así como café de especialidad; puré de banano para uso industrial; mixers y bebidas; azúcar cruda, blanca, orgánica y demerara; y frutas deshidratadas.



“Felicitamos a Tertulia Brugge por su innovación y resiliencia, ya que al igual que muchas empresas del país, ha tenido el reto de la pandemia y ha sabido salir adelante, tanto así que puso el nombre de Costa Rica en las grandes ligas de la industria alimentaria mundial. Adicionalmente, quiero reconocer el esfuerzo de todas las empresas que participan en esta feria, porque estamos enviando un mensaje contundente al mundo: pese la crisis vamos a seguir abasteciendo con productos de calidad, con seguridad, con innovación y con valor agregado”, afirmó Pedro Beirute Prada, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), entidad que promovió la participación de la delegación nacional en la feria.



Gulfood es una feria especializada en alimentos que reúne a más de 90.000 visitantes, 5.000 expositores de 120 países y cuyo enfoque está en desarrollar negocios en el Medio Oriente y el Norte de África. Cabe destacar que esta feria permite contacto con clientes de otros países como Iraq e Irán y hasta Oceanía, que en muchas ocasiones no tienen la posibilidad de viajar a las ferias europeas.



Esta es la primera vez -después de la pandemia- que una delegación costarricense asiste de forma presencial a un evento de promoción de exportaciones promovido PROCOMER, y donde los objetivos que se persiguen son consolidar la presencia de Costa Rica en el mercado y posicionar a los exportadores costarricenses como alternativa de negocios en el Medio Oriente. Además, promover el nombre del país como proveedor de productos certificados y de alta calidad en el mundo.



Tras las cinco participaciones anteriores en Gulfood, las empresas de Costa Rica han logrado exportar piña deshidratada y salsas picantes a EAU, jugo concentrado a Estados Unidos y Canadá, puré de banano a Nueva Zelanda y a la Polinesia Francesa, productos libres de azúcar a Arabia Saudita, entre otros.



En el 2020, Costa Rica exportó al Medio Oriente $51 millones siendo los sectores agrícola ($43,9 millones), equipo de precisión y médico ($3,1 millones) y alimentario ($1,7 millones) los de mayor importancia.