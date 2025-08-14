Feria de Empleo Talent Costa Rica llegará a Guanacaste en octubre

Esta edición fuera de GAM cuenta con “Camino a la Empleabilidad”, una estrategia de preparación para la feria de empleo.

Por Revista Summa

Con el objetivo de llevar más y mejores oportunidades laborales, la Promotora el Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) llevará, por segundo año consecutivo, la Feria de Empleo Talent Costa Rica fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Este año, el evento tendrá lugar el sábado 11 de octubre en la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia, Guanacaste, y participarán más de 40 empresas que ofrecerán alrededor de 1.000 puestos de trabajo.

“La Feria de Empleo Talent Costa Rica es una herramienta clave para acercar las oportunidades de empleo a las diferentes comunidades de todo el país. Llevarla, nuevamente, fuera de la GAM nos permite conectar a las empresas con el talento regional y dinamizar la economía local. Guanacaste tiene un enorme potencial y queremos que esta feria sea un puente directo entre quienes buscan empleo y las compañías que requieren personal de una amplia gama de perfiles”, afirmó Laura López, gerente general de PROCOMER.

Esta feria, al igual que todas sus ediciones anteriores, será gratuita y abierta al público, y dispondrá de vacantes para puestos en diferentes áreas. Además, ofrecerá oportunidades tanto para personas bilingües como para quienes solo manejan un idioma.

“Guanacaste y todas las regiones fuera de GAM poseen un talento que queremos impulsar y conectar con las oportunidades adecuadas. Con esta nueva edición de la feria buscamos abrir más oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades”, añadió López.

Requisitos de participación

Las personas interesadas en participar ya pueden registrarse, sin costo, en la plataforma https://talento.procomer.com/. A través de ella, podrán acceder a las vacantes disponibles actualmente y a las que se habiliten para la feria de octubre. Las empresas, por su parte, podrán revisar, preseleccionar y/o descartar candidatos de acuerdo con sus necesidades. La plataforma está disponible durante todo el año y se actualiza de forma constante.

Por su parte, las empresas que deseen sumarse, ofrecer sus vacantes y aprovechar los beneficios de esta nueva edición de la Feria de Empleo Talent Costa Rica, pueden encontrar más información en el sitio web oficial o escribir al correo [email protected]

Camino a la Empleabilidad

PROCOMER invita a todas aquellas personas que deseen conocer más sobre esta nueva edición de feria y que actualmente se encuentren en busca de empleo, a participar en la jornada de asesoramiento y coaching “Camino a la Empleabilidad”, que se llevará a cabo el próximo 20 de setiembre en Guana Work, ubicado en Solarium Liberia.

Este espacio será abierto al público en general y ofrecerá mentorías personalizadas y talleres en sitio, completamente gratuitos en temas clave como la elaboración de currículums, el uso estratégico de LinkedIn, la preparación para entrevistas laborales, incluyendo entrevista en inglés, uso de la plataforma TalentCR, aplicación de la prueba de inglés en línea, entre otras iniciativas diseñadas para potenciar el perfil de los participantes.