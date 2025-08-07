Feria de Empleo de Correos de Costa Rica ofrecerá más de 100 oportunidades para mensajeros

Personal formará parte de nuevo proyecto de tercerización.

Por Revista Summa

Correos de Costa Rica realizará una Feria de Empleo el próximo miércoles 13 de agosto, con el objetivo de contratar a más de 100 mensajeros que se integrarán a un nuevo proyecto de tercerización.

La feria tendrá lugar en las instalaciones de Correos de Costa Rica en Zapote, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Este nuevo proyecto representa una oportunidad para que más personas se unan a una empresa que conecta al país y hace posible que miles de envíos lleguen a su destino cada día. Buscamos 100 mensajeros comprometidos, responsables y con pasión por el servicio. Les esperamos este miércoles en nuestra Feria de Empleo en Zapote”, manifestó Annel Serrano, Directora de Reclutamiento y Selección.

El proyecto se desarrollará a nivel país, por lo que se recibirán ofertas de personas fuera del Gran Área Metropolitana quienes podrán aplicar a través de la plataforma elempleo.com

Requisitos para aplicar:

Primaria completa (sexto grado aprobado).

Mínimo 6 meses de experiencia como mensajero.

Licencia vigente para conducir motocicleta.

Motocicleta en buen estado y equipada con cajón.

Durante la feria, los reclutadores realizarán una breve entrevista a los postulantes, quienes deberán completar un formulario con sus datos. No es necesario presentar currículum impreso.

Proceso transparente y seguro

Correos de Costa Rica recuerda a los interesados que todas las vacantes se publican exclusivamente a través de la plataforma elempleo.com, y que toda comunicación oficial se realiza desde correos electrónicos institucionales con dominio @correos.go.cr.

Nunca se solicitará información sensible como números de cuenta, claves bancarias ni firmas digitales. Invitamos a los participantes a estar alerta y reportar cualquier intento de fraude.