Familias podrán acceder a créditos de vivienda con condiciones especiales

Coopecaja participará en Expocasa 2025 del 16 al 19 de octubre en Parque Viva.

Por Revista Summa

Coopecaja participará en Expocasa 2025, la feria inmobiliaria y de decoración, que se llevará a cabo del 16 al 19 de octubre en Parque Viva, Alajuela, con entrada gratuita para el público.

La Cooperativa brinda su servicios al sector publico y privado, trabajadores independientes y jubilados. Contará con un stand especializado en financiamiento habitacional, donde brindará asesoría personalizada y condiciones preferenciales para compra de casa o lote, construcción, remodelación. Entre los beneficios que los visitantes podrán aprovechar destacan:

Tasa de interés preferencial: 8,45%

Cuotas accesibles: desde ₡8.145 por millón financiado + póliza

Plazo extendido: hasta 30 años

Reconocimiento en avalúo: ₡350.000

50% de descuento en gastos legales

Montos de financiamiento hasta ₡300 millones

Según el más reciente Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2024-2025, la economía nacional ha mostrado señales de recuperación con crecimiento del PIB de 4,3% y mejora en los ingresos de los hogares, lo que abre oportunidades para que más familias costarricenses accedan a crédito habitacional en condiciones favorables. Además, el déficit habitacional mantiene una tendencia a la baja, lo que refuerza la importancia de iniciativas financieras como las de Coopecaja, que ha formalizado casi 1.500 bonos de vivienda desde 2020, por un monto superior a ₡12.900 millones, impactando de forma positiva a la comunidad.

“En Coopecaja creemos firmemente que cada persona merece la seguridad de tener un hogar propio. Con estas condiciones especiales buscamos hacer realidad los sueños de las familias costarricenses mediante soluciones financieras accesibles y adaptadas a sus necesidades”, destacó Sujeyny Gamboa, de Jefe de Relaciones Corporativas de Coopecaja.

Expocasa 2025 tendrá el siguiente horario: Jueves de 11 a.m. a 8 p.m., viernes 17 y sábado 18 de 10 a.m. a 8 p.m. y domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Además de conocer las últimas tendencias en diseño, decoración y arquitectura, quienes asistan a la feria participarán en el sorteo de una quinta de 1.000 m² en Guanacaste en zona cercana a la playa y un cuadraciclo.