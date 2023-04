Falta de presupuesto provoca incertidumbre en finanzas del hogar

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Especialista considera urgente uso de herramienta.

Por Revista Summa

Cubrir las necesidades básicas, los pagos de servicios, los créditos e imprevistos se vuelve un reto para muchas familias costarricenses que llegan a final de mes en números rojos. Esta situación de estrés y preocupación podría solucionarse si las personas se proponen utilizar una herramienta sencilla conocida como el presupuesto.

Según los expertos de Asesoría Financiera de Coopenae diariamente identifican que las situaciones económicas críticas que sufre mucha gente son porque no están presupuestando su dinero, ya sea en una hoja de papel, en su cuaderno de apuntes o en una tabla de Excel en la computadora.

“¿Qué es lo que pasa? Hemos detectado que las personas que buscan asesorarse financieramente hacen esos números en la cabeza y creen que ahí lo tienen completamente controlado. Usan un monto de su dinero para esto y para lo otro, cuando ven su cuenta o su billetera ya no tienen plata para otras necesidades y llegan en números rojos a final de la semana, de la quincena o del mes. Esto desencadena una situación grave de angustia y preocupación, las personas empiezan a perder el control de su salud financiera, la cual se puede sanar usando una herramienta sencilla como es la del presupuesto”, explicó Kimberly Quesada, jefa del Asesoría Financiera de Coopenae.

Los expertos consideran importante que las personas hagan un alto y pongan manos a la obra en sus finanzas de lo contrario, el endeudamiento incrementará.

“Las personas al verse sin liquidez y estar así de ajustados con su dinero tienden a pedir créditos para diversos propósitos, y se endeudan quizá con terceros, que pueden, incluso, poner en riesgo su seguridad. Acá es donde hacemos un llamado a la población paraque busquen un espacio, se sienten con paciencia y empiecen a hacer esos números de manera física y controlada, no solo en la mente porque lo olvidamos, está comprobado que no se deben manejar los gastos en el aire porque perdemos la perspectiva”, dijo Quesada.

Herramienta sencilla pero que salva los colones.

Coopenae pone a disposición una herramienta gratuita de uso sencillo y fácil que las personas pueden usar en su computadora o bien copiar el formato en una hoja de papel, la cual se puede descargar desde la página https://www.coopenae.fi.cr/asesoria-financiera, en la sección “Descargables”, en Presupuesto.

Captura de imagen de la herramienta

“Las personas creen que hay que tener ingresos altos para desarrollar un presupuesto y esto es otro concepto erróneo. Cada colón que se reciba o gaste debe presupuestarse, no importa si usted a la quincena recibe ¢50 mil o recibe ¢500 mil, hay que administrarlos como una empresa para garantizar su manejo efectivo”, aseguró Quesada.

Un presupuesto debe contemplar las siguientes variables:

Ingresos: salario, y otros ingresos. Gastos fijos: ahorro, pólizas, Seguro CCSS, impuestos, vehículo, alquiler, créditos, tarjetas. Gastos variables: servicios públicos (teléfono, electricidad, agua, cable), estudios, supermercado, combustible, parqueos, pases de bus. Gastos discrecionales: salidas a comer fuera, compra de otros artículos, salidas de paseo. Ahorro: siempre de primero, sin importar el monto que la persona gane, el ahorro no puede faltar.

“Hay personas que aseguran que no ahorran porque su salario no es suficiente, sin embargo, los gastos hormiga hacen que la gente no logre optimizar sus desembolsos diarios. Un ejemplo claro es que vamos a trabajar y a la hora del almuerzo compramos acompañamientos como refrescos, snacks o una ensalada, en esa adquisición podemos gastar unos ¢1000, si esto se repite en la semana, son ¢5000 que pudo ahorrar, y si se multiplica por 4 semanas al mes son ¢20 mil, y al año unos ¢240 mil. El ahorro si es posible”, mencionó la experta en Asesoría Financiera.