Facebook e Instagram podrían tener sus datos personales aunque no sea usuario de esas redes

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Hay una opción que permite verificar si la plataforma cuenta con su correo electrónico, número de teléfono fijo y número de celular, y en caso positivo, solicitar que sea eliminado.

Por Revista Summa

Se estima que Facebook e Instagram tuvieron unos 2.934 millones y 1.270 millones de usuarios activos al mes respectivamente en 2022, según el portal de estadísticas Statista. Sin embargo, ¿sabía usted que además de la información de esas personas, dichas redes sociales también pueden tener en sus servidores datos de quienes nunca han abierto una cuenta en ellas?

Sí, eso es posible y ocurre de la siguiente manera: cada vez que un usuario de la app móvil de Facebook utiliza la función de “Importación de contactos”, automáticamente, brinda acceso a la libreta de direcciones de su dispositivo, lo que abre la posibilidad de que la plataforma recopile nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de sus contactos.

La propia red social reconoce en su “Servicio de Ayuda” la existencia de esa posibilidad en cuanto al manejo de los datos de terceros, los cuales son subidos a diario a los servidores.

No obstante, no hay que alarmarse. Alonso Ramírez, miembro de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) acota que Facebook ofrece una herramienta para que las personas corroboren si tiene su información personal e incluso, solicite que sea eliminada.

“Facebook habilitó desde mayo del año anterior una herramienta por medio de la cual, las personas que no son usuarias, pueden solicitar que se les indique si la plataforma tiene en sus archivos tres tipos de datos recopilables: número de teléfono fijo, teléfono móvil y dirección de correo electrónico. En caso de ser positivo, pueden pedir que sea eliminada”, afirmó el experto.

¿Cómo se hace dicho proceso? Las personas deben ingresar al sitio facebook.com/contacts/removal y seguir estos pasos:

Indicar qué tipo de información es la que desea que se busque y elimine de los servidores, de ser encontrada. Introducir el número de teléfono o la dirección de correo electrónico, y seleccionar la plataforma de la cual desea que se elimine (Facebook/Messenger o Instagram) Colocar un código de seguridad que se recibe por medio de un e-mail, SMS o por medio de una llamada con una voz automatizada.

Si la información se encontraba en los archivos de la plataforma, se invita a la persona a dar clic en la opción “Configurar para eliminar datos”, de lo contrario, recibirá un mensaje que indica que dicha información no fue encontrada.

Ramírez menciona, que esta opción es muy importante, para que las personas lleven un control de cuáles plataformas cuentan con información privada y el uso que se pueda dar de la misma.

No obstante, lamentablemente, en el caso de Facebook, los no usuarios deben tener claro que la plataforma no borra al 100% su información, ya que mantiene una copia en su lista de bloqueo, con el fin de evitar que se vuelvan a subir a la base de datos.