EY invita a jóvenes profesionales a concurso que busca mejorar la calidad del agua con ayuda de la IA

Por Revista Summa

En un contexto donde el acceso a agua potable de calidad continúa siendo una preocupación global, EY anunció el lanzamiento de una nueva edición del EY AI & Data Challenge, un concurso internacional que busca impulsar soluciones innovadoras para mejorar la calidad del agua mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), análisis de datos y tecnología satelital.

La iniciativa, que se realiza anualmente, convoca a estudiantes universitarios y profesionales en inicio de carrera a desarrollar modelos de aprendizaje automático que permitan analizar y correlacionar parámetros de calidad del agua con variables ambientales y meteorológicas. Para esta edición, el reto se basa en datos recolectados en ríos de Sudáfrica entre los años 2011 y 2015.

De cara al 2026, el acceso a agua segura sigue siendo un desafío prioritario a nivel mundial. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), únicamente un 56% de los cuerpos de agua evaluados en 120 países pueden considerarse de buena calidad. Además, el organismo ha advertido que el cambio climático podría incrementar los niveles de contaminación hídrica, lo que refuerza la necesidad de sistemas de monitoreo más eficientes y predictivos.

“En el contexto actual, marcado por los efectos del cambio climático, es fundamental promover iniciativas que utilicen la tecnología como aliada para enfrentar estos retos. La Inteligencia Artificial se convierte en una herramienta clave, y las nuevas generaciones tienen un rol protagónico en el desarrollo de soluciones que impacten positivamente al planeta”, señaló Patricio Cofré, socio líder de IA & Data de EY Chile.

El EY AI & Data Challenge 2026 iniciará el próximo 20 de enero y está abierto a estudiantes y profesionales con menos de cinco años de experiencia laboral, quienes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta tres personas. El desafío concluirá el 13 de marzo de 2026, fecha en la que comenzará el proceso de evaluación de los proyectos.

Los finalistas globales se darán a conocer el 1 de abril, mientras que los ganadores serán anunciados el 6 de mayo de 2026. Las propuestas más destacadas podrán optar por premios globales en efectivo de hasta USD 5.000, así como la oportunidad de participar en un evento internacional de reconocimiento. A nivel de Latinoamérica, las personas participantes también podrán acceder a premios de hasta USD 2.500 en gift cards.

Las personas interesadas en formar parte del desafío pueden inscribirse a través del sitio challenge.ey.com/register. Para más información, se puede seguir la cuenta @eylatamcareers en redes sociales.