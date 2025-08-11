EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana nombra nuevo CEO

Juan Rafael asume su liderazgo en un momento en que la firma se solidifica y evoluciona con un innovador modelo.

Por Revista Summa

La dirección estratégica y operativa de EY en Centroamérica, Panamá y Rep. Dominicana estará a cargo, a partir del 1 de octubre de 2025, de Juan Rafael Campos, nuevo Socio Director y CEO, quien fue elegido por unanimidad del Consejo de socios.

Juan Rafael se incorporó a EY en 2005 y, desde entonces, ha tenido un impacto decisivo en la organización. Ha sido Socio Director de Auditoría de EY durante más de 20 años, liderando con visión y determinación la práctica en la región.

Además de su rol en auditoría, su trayectoria profesional de más de 35 años en la industria de servicios profesionales incluye roles de Socio Director de Consultoría y Socio Director de Estrategia y Transacciones. Su experiencia incluye la conducción de procesos de transformación empresarial, valoraciones financieras, fusiones y adquisiciones, así como renegociaciones de deuda en toda la región.

Reconocido por su liderazgo cercano, organizado y estratégico, Juan Rafael se destaca por su capacidad para construir equipos sólidos, generar confianza y fomentar entornos donde las personas crecen con propósito.

“Me siento honrado de haber sido elegido por mis socios para liderar esta gran organización. Nuestra firma está orgullosa de su historia pero a su vez estamos listos para llevar nuestro negocio al siguiente nivel.”, indicó Campos.

Juan Rafael asume su liderazgo en un momento en que la firma se solidifica y evoluciona con un innovador modelo que implica la integración de su talento y operaciones al equipo de más de 20,000 colaboradores y 800 socios de EY Latinoamérica. Todo esto, como parte del compromiso de la firma de ofrecer a sus clientes servicios más integrales, innovadores, y consistentes a lo largo de toda la región Latinoamericana.

La designación de Juan Rafael, reafirma el compromiso de EY con la excelencia profesional, el enfoque en clientes y el impulso de una cultura organizacional orientada al servicio de sus clientes y al desarrollo de su gente.