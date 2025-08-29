EY anuncia integración de Centroamérica, Panamá y República Dominicana a EY Latinoamérica

La dirección estratégica y operativa en Centroamérica y República Dominicana estará a cargo de Juan Rafael Campos, quien ha sido nombrado Socio Director Regional.

Por Revista Summa

La operación de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana concluyó el proceso de integración con EY Latam.

Este es un paso decisivo dentro de la estrategia global “All in”, ideada para continuar innovando y amplificar, aún más, las capacidades necesarias para garantizar que los servicios globales que la firma ha venido ofreciendo estén mucho más conectados, a través de una red completamente integrada en 18 países, con más de 22,000 profesionales y 800 socios en Latinoamérica.

La integración a EY Latinoamérica refuerza la visión de EY de trabajar como una sola firma, unificando procesos, recursos y talento para ofrecer una propuesta disruptiva que impulse la evolución y expansión de los servicios y acelere las implementaciones con el apoyo de equipos multidisciplinarios, que cuentan con experiencia en todas las áreas de servicios que ofrece EY: Auditoría, Impuestos, Legal, Consultoría, Estrategia y Transacciones, con un portafolio amplio de servicios especializados en áreas críticas como transformación digital, nearshoring, ESG, tecnología y litigios fiscales complejos, entre otros.

La dirección estratégica y operativa de EY en la región estará a cargo de Juan Rafael Campos, en su rol de Socio Director, junto a Manuel Solano, Socio Director Regional de EY Latinoamérica.

“Esta es una evolución natural para EY y refleja nuestra manera disruptiva e innovadora de construir un mejor mundo de negocios. Contamos con líderes valiosos, con la mentalidad y las habilidades necesarias para guiar esta transición. Nos entusiasma seguir ampliando horizontes y compartiendo buenas prácticas, mientras fortalecemos las relaciones de largo plazo con nuestros clientes.” agregó Juan Rafael Campos, Socio Director Regional.

Con este nuevo modelo, EY potencia su oferta de soluciones con tecnología, data y analítica avanzada, con el alcance del respaldo de la red global EY.