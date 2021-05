Expresidentes piden a la OEA actuar para preservar la democracia salvadoreña

El Salvador se encuentra bajo la mirada del mundo por la decisión del Parlamento, de amplía mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Por EFE

Veintiún exgobernantes de España y América Latina manifestaron este jueves su preocupación por la ruptura del estado de derecho y de la independencia judicial en El Salvador y pidieron a la OEA que estudie lo ocurrido y determine medidas para preservar y fortalecer la democracia salvadoreña.

En una declaración de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), los exmandatarios expresaron su «grave preocupación» por la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador ejecutada por la Asamblea Legislativa, de mayoría calificada afín al gobierno del presidente Nayib Bukele.

Calificaron lo sucedido como una «manifiesta violación de la Carta Democrática Interamericana» y pidieron revertir la destitución.

Además, instaron a las autoridades de la Organización de Estados Americanos (OEA) a que hagan «una apreciación de lo ocurrido y determinen las medidas necesarias para la preservación y el fortalecimiento de la democracia salvadoreña».

Según se dice en la declaración, los expresidentes han constatado que el proceso de destitución de los jueces «se realizó sobre valoraciones políticas, al margen de las previsiones constitucionales».

Destacan al respecto que no se ha llevado a cabo «algún antejuicio por eventuales delitos», no se ha especificado «ley que fije las causas de destitución», no habido «previo ni debido proceso ni derecho a la defensa» y el mandato de los jueces supremos destituidos no había expirado.

«Debemos hacer presente que el acceso y el ejercicio del poder en toda democracia ha de estar sujeto a un celoso respeto del Estado de Derecho y de las garantías institucionales de los derechos humanos y las libertades, sin que puedan verse relajados por el voto de las mayorías, menos para atropellar a las minorías».

Y ello «sólo es posible asegurándose la separación e independencia de los poderes públicos. No hay bienestar sostenible al margen de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia, como lo demuestra la historia de América Latina».

El Salvador se encuentra bajo la mirada del mundo por la decisión del Parlamento, de amplía mayoría oficialista, de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general, Raúl Melara.

El presidente Bukele dijo que están «limpiando la casa» para explicar las destituciones.

Firman la declaración José María Aznar (España); Oscar Arias, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica), y Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá).

También Enrique Bolaños (Nicaragua), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Eduardo Frei T. (Chile), Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. y Julio María Sanguinetti (Uruguay), Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).