Expresidentes de Latinoamérica abogan por defender la democracia y las instituciones

Por EFE

La consolidación de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones centró el diálogo de apertura de un foro que reunió en Asunción a un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos el boliviano Carlos Mesa (2003-2005) o el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000).

«En esta reunión nos estamos juntando todas aquellas personas, hombres, mujeres y jóvenes, que están comprometidos con no sólo el desarrollo de América Latina, sino que comprometidos con la consolidación institucional de la democracia, de la participación», expresó el expresidente de Guatemala (1986-1991) Vinicio Cerezo, en la inauguración de la segunda edición del Foro Latinoamericano de las Ideas (FLI).

Cerezo dijo que el evento es una señal del compromiso de los latinoamericanos con la democracia y el desarrollo económico de la región, un espacio que consideró «se está consolidando cada día más».

Expresidentes como el uruguayo Luis Lacalle Herrera (1990-1995) y los paraguayos Luis González Macchi (1999 -2003), Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Federico Franco (2012- 2013) asistieron a la cita para encabezar paneles junto a expertos internacionales.

También participó el expresidente de Ecuador (2017-2021) Lenin Moreno, quien esperó que en el foro surja «la defensa de un pueblo que en este momento corre peligro de ver vulnerada su democracia», sin precisar cuál.

«Que no haya dictadores perpetuos nunca más. Quiero que se respete la voluntad de los pueblos y ojalá que este sea uno de los temas de esta, como bien manifiesto, noble institución», refirió.

Mesa coincidió con sus colegas en que el Foro «llega en un momento crucial» en torno a «una realidad muy compleja, una realidad de polarización» en la región.

«El Foro Latinoamericano de las Ideas es un camino de reflexión, el camino de análisis y propuestas que den soluciones no inmediatas, no mágicas, no definitivas pero sí que nos permiten un escenario de evaluación, de análisis, de reflexión», manifestó.

Por su parte, el expresidente paraguayo (1993-1998) Juan Carlos Wasmosy destacó la presencia de los expresidentes «cuyas experiencias y visiones son invaluables para identificar rutas hacia un desarrollo sostenible en momentos que queremos concertar el presente con el futuro de América Latina buscando un espacio justo y equitativo».

«Me llena de orgullo cómo este foro se consolida como un espacio vital para el intercambio de ideas y la construcción colectiva del futuro de nuestra región», afirmó.

Como parte de la agenda destacan el análisis de la reducción de las emisiones debidas a la deforestación, la degradación de los bosques (REDD+), así como la crisis de seguridad vinculada al crimen organizado y la transformación digital y modernización estatal.

La Misión Presidencial Latinoamericana -el organismo que reúne a los expresidentes- la Fundación de Paz Global y el Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada, entre otras, apoyaron en la organización de esta cita.