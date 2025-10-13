ExpoVino 2025: Costa Rica se convertirá en la capital del vino

El evento ofrece degustaciones, catas privadas, gastronomía gourmet y la oportunidad de conversar con enólogos que llegarán a Costa Rica para compartir su pasión.

Por Revista Summa

El vino tiene una cita con Costa Rica. Los días 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones de Costa Rica será escenario de Expo Vino 2025, la feria más esperada por amantes del vino, profesionales de la gastronomía y todo aquel que busque vivir una experiencia de descubrimiento sensorial y cultural.

Con una copa en mano incluida en la entrada, los asistentes podrán recorrer los stands de más de 25 distribuidores que representan a más de 500 bodegas internacionales. Será la oportunidad de degustar vinos de distintas regiones del mundo y conversar directamente con enólogos y expertos, muchos de ellos viajando al país exclusivamente para compartir sus historias, secretos y pasiones.

“Queremos que el público viva un viaje sensorial, pero también cultural y humano. Cada vino es una historia y Expo Vino es la plataforma para descubrirla de primera mano”, destacó Karl Hempel, director de Expo Vino.

Expo Vino 2025 va más allá de una feria. Durante dos días, el público podrá degustar vinos en cada stand, acceder a catas privadas con cupo limitado y costo adicional —donde se exploran regiones y cepas en profundidad—, y disfrutar de una zona de bocas y gastronomía gourmet con propuestas de Iberik, Reina Margot y Quesos Le Chaudron.

Además, se habilitarán espacios cómodos para sentarse, socializar y compartir con amigos en un ambiente relajado y sofisticado. Quienes lo deseen, podrán aprovechar precios exclusivos de exposición para llevarse botellas o incluso cajas a casa.

El evento no es solo un escaparate para profesionales del vino, sino también un punto de encuentro social y cultural, donde el vino se convierte en excusa para aprender, conversar y compartir.

Día exclusivo para profesionales

Un día antes de la apertura general, el jueves 23 de octubre, ExpoVino abrirá en exclusiva para compradores de restaurantes, hoteles, bares, supermercados y licoreras.

Los profesionales interesados en gestionar su acceso para este día deben llenar sus datos en este formulario: https://forms.gle/uva3LMcHZmqbMjng6. Cada aplicación será revisada por la organización

ExpoVino en cinco sorbos

● Con su entrada recibirá una copa para explorar más de 500 bodegas representadas en un solo lugar.

● Tendrá la posibilidad de degustar vinos y conversar con enólogos internacionales que vendrán especialmente a Costa Rica.

● Si desea profundizar más, podrá inscribirse en catas privadas de una hora que lo llevarán a descubrir regiones y cepas inolvidables.

● Podrá disfrutar de bocas y platos gourmet de reconocidos restaurantes, en un ambiente diseñado para compartir.

● También tendrá acceso a precios exclusivos de feria para llevarse sus etiquetas favoritas, desde una botella hasta cajas completas.

Las entradas van desde los $60 (incluye entrada y copa para degustaciones).

Expo Vino ha logrado vender el 100% de sus entradas en sus últimas ediciones, por lo cual se sugiere a las personas interesadas en asistir adquirir sus boletos cuanto antes en: www.expovinocr.com.