Exportaciones de servicios de Panamá alcanzan su nivel más alto y refuerzan su posición regional

El crecimiento estuvo liderado por el sector transporte, que totalizó 7,735.1 millones de balboas en el período señalado.

Por Revista Summa

Panamá cerró los primeros nueve meses de 2025 con el mayor nivel de exportaciones de servicios de su historia, al totalizar 14,848.8 millones de balboas, un 9.2 % más que en el mismo período de 2024, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El resultado confirma el peso del sector servicios como uno de los principales motores de la economía panameña.

El tercer trimestre fue determinante en este desempeño, al registrar 5,087.0 millones de balboas, la cifra trimestral más alta del año. Este avance se construyó sobre un primer semestre en expansión, que acumuló 9,761.8 millones de balboas, un 8.4 % más que en el mismo período de 2024 (9.012,28 millones de balboas).

El crecimiento estuvo liderado por el sector transporte, que totalizó 7,735.1 millones de balboas en el período señalado, reflejando la fortaleza de los servicios asociados al Canal de Panamá, la actividad portuaria y la plataforma logística del país, en un contexto de reconfiguración del comercio global. Le siguieron los servicios de viajes, con 4,920.3 millones de balboas, impulsados por la recuperación sostenida del turismo internacional y la conectividad aérea.

Otros rubros también contribuyeron al resultado, entre ellos los servicios financieros, con 993,8 millones de balboas; los servicios de seguros y pensiones, con 407.3 millones; las telecomunicaciones, informática e información, con 383.2 millones; y otros servicios empresariales, que sumaron 334.7 millones de balboas. Estos segmentos reflejan una diversificación gradual de la oferta exportable, con mayor presencia de servicios modernos y digitales, un eje clave de la estrategia nacional de Panamá para impulsar la internacionalización de servicios de alto valor agregado.

En conjunto, las cifras confirman a Panamá como una plataforma regional para la prestación y exportación de servicios, con ventajas competitivas en logística, turismo, finanzas y tecnología. En un entorno internacional marcado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas, el desempeño del sector evidencia resiliencia y capacidad de adaptación, así como oportunidades para seguir ampliando su alcance internacional.

El MICI reiteró su compromiso con la promoción y diversificación de las exportaciones de servicios, especialmente los de mayor valor agregado y carácter digital. Esto incluye iniciativas estratégicas vinculadas a la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM-PA), desarrollada con apoyo técnico de la CEPAL y el PNUD, orientadas a fortalecer la internacionalización de servicios basados en conocimiento y tecnología, cuya versión final está prevista para febrero de este año.