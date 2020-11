Exportaciones de Guatemala en medio de la pandemia sostienen esfuerzo

Descenso Interanual es leve.

Por Revista Summa

Por segundo mes consecutivo, el descenso de las exportaciones guatemaltecas se situó en 0.3 % en medio de la pandemia de Covid- 19, según el informe a septiembre del Banco de Guatemala.

El monto del total de exportaciones de comercio general alcanzó US$ 8.362.5 millones, menor en apenas US$ 24.0 millones (-0.3%) al que se observó en septiembre de 2019: US$ 8,386.5 millones.

Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron: Artículos de Vestuario con US$872.9 millones (10.4%); Banano con US$637.3 millones (7.6%); Cardamomo con US$612.7 millones (7.3%); Café con US$609.4 millones (7.3%); así como Azúcar con US$470.7 millones (5.6%). Estos productos representaron el 38.2% del total exportado, consignó el Banco de Guatemala.

Además, detalló los principales destinos de las exportaciones: Estados Unidos de América con US$2,646.8 millones (31.7%); Centroamérica con US$2,496.2 millones (29.9%); Eurozona con US$729.6 millones (8.7%); México con US$337.1 millones (4.0%); y Arabia Saudita con US$182.7 millones (2.2%); países y regiones que en conjunto representaron el 76.5% del total.

Los países con los principales crecimientos de enero a septiembre de 2020 respecto al mismo período de 2019 fueron: Portugal, con 339.5 por ciento; Eslovenia, 179.8 %; Emiratos Árabes Unidos, 60.2 %, Arabia Saudita, 56.4 %; Letonia, 35.7 %: España, 22.7 por ciento; y Nicaragua, 20.9 %. Entre estos países, el crecimiento de mayor importancia es el que registra España, dado que representa el 1.8 % de la estructura total de las exportaciones guatemaltecas.

Una novedad en el informe a septiembre es que, por regiones, tanto Centroamérica como la Eurozona registran crecimiento de 0.1 y 2.9 %, respectivamente. A septiembre, Centroamérica representa el destino del 29.9 % del total de exportaciones, en tanto que la Eurozona 8.7 %.

Este comportamiento de las exportaciones anima y comprometen los esfuerzos de diplomacia comercial que impulsa el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei a través de la Red de Agregados Comerciales que trabajan en la identificación de nuevos mercados para productos guatemaltecos o el fortalecimiento de los ya existentes.