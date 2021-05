Exportaciones de bienes de Costa Rica crecen a doble dígito en mayoría de los sectores

Las exportaciones hacia todas las regiones del mundo crecen.

Por Revista Summa

Las exportaciones de bienes del país continúan con un comportamiento positivo, ya que en el acumulado enero – abril de este 2021 muestran un crecimiento de 17%, es decir $656 millones más que en el mismo periodo del 2020; alcanzando un total de $4.518 millones.



Las estadísticas de exportación dadas a conocer esta mañana por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), señalan que este primer cuatrimestre del 2021 es el de mayor crecimiento en los últimos cinco años: en el 2017 fue de +5%, en el 2018 de +7%, en el 2019 un +1%, en el 2020 un +3%, mientras que este año es de +17%.



El crecimiento que se alcanzó en este periodo responde en particular al sector de equipo de precisión y médico, que tuvo un incremento de 32%, ocupando el primer lugar en las exportaciones de bienes de Costa Rica con una participación de 35%. Sin embargo, otros sectores de manufactura también crecen a doble dígito, como es el caso de la industria alimentaria con un +16% (14% de participación), eléctrica y electrónica un +28% (5% de participación), metalmecánica un +40% (4% de participación), plástico un +18% (3% de participación) y caucho +25% (2% de participación).



El sector agrícola, así como el de pecuario y pesca aún presentan retos en sus exportaciones, por lo que reflejan un comportamiento negativo de -0,2% y -7%, respectivamente. Vale la pena destacar que el sector agrícola está empezando a mostrar señales de recuperación, ya que su caída no solo es muy leve, sino que algunos de sus productos muestran un comportamiento positivo, tal es el caso de la piña con un +9%, las frutas congeladas con un +44% y las plantas ornamentales -subsector muy impactado por la pandemia el año pasado- creció 27%.



“La resiliencia de las y los empresarios costarricenses y una política comercial robusta son factores que han sido determinantes en este proceso de recuperación del sector exportador. Actualmente, el país tiene acceso preferencial a 2/3 partes del mundo gracias a los diferentes acuerdos comerciales que se han suscrito. Además, tiene a disposición una institucionalidad sólida en el sector de Comercio Exterior, con la cual pueden contar para desarrollar sus procesos de exportación y diversificación de mercados”, afirmó el Ministro de Comercio Exterior y Presidente de la Junta Directiva de PROCOMER, Andrés Valenciano Yamuni.



Por su parte, Pedro Beirute Prada, Gerente General de PROCOMER, agregó que “abril es el sétimo mes consecutivo en que el país presenta un comportamiento positivo en las exportaciones desde que inició la pandemia, lo cual es señal de que vamos por muy buen camino en la reactivación del sector exportador; un sector que genera más de un millón de empleos y que representa el 35% del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, ahora debemos redoblar esfuerzos para que esta recuperación también llegue a los sectores que continúan afectados, como lo son el agrícola y pecuario y pesca”.



Los productos con mayor aumento en sus exportaciones en este periodo son: dispositivos médicos con +$381 millones, seguido de cables eléctricos con +$31 millones, jarabes y concentrados para bebidas gaseosas con +$28 millones, piña +$28 millones, jugos y concentrados de frutas +$18 millones, barras de hierro o acero +$17 millones, entre otros.



Todas las regiones del mundo crecen



América del Norte, principal región de destino de las exportaciones costarricenses con una participación del 46%, tuvo un incremento de $329 millones en relación con el mismo periodo del 2020, lo que equivale a un +19%. Este crecimiento se explica por aumentos en la exportación de productos como dispositivos médicos, jugos y concentrados y piña.



Europa, segunda región en importancia con una participación de 22%, creció en $106 millones o un 12%, gracias a bienes como dispositivos médicos, piña y banano. Centroamérica, que tiene una participación de 20% y se ubica en el tercer lugar en destinos de exportación de Costa Rica, tuvo un aumento de $120 millones, es decir, un +16% por mayores envíos de jarabes para gaseosas, cables eléctricos y barras de hierro.



El crecimiento de 19% de Asia (+$23 millones) se debe a dispositivos médicos y madera; el +25% del Caribe (+$35 millones) obedece a más exportaciones de envases de vidro y cables eléctricos; finalmente, el +31% de América del Sur (+$23 millones) es gracias a jarabes para gaseosas y a preparaciones para bebidas.