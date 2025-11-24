Exportaciones de bienes costarricenses crecen un 16% a octubre 2025

Mayoría de las regiones registraron un incremento en la demanda de bienes nacionales.

Por Revista Summa

Las exportaciones de bienes de costarricenses alcanzaron un total de US$19.028 millones entre enero y octubre de este año, lo que representa un crecimiento interanual del 16%, equivalente a US$2.568 millones adicionales, según el más reciente cierre estadístico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Este desempeño continúa impulsado por el sector de equipo de precisión y médico, que sumó US$9.199 millones (+30%), con un aporte neto de US$2.139 millones. El sector agrícola, segundo en importancia dentro de la estructura exportadora, registró US$3.081 millones y un crecimiento de +2%, mientras que el alimentario incrementó +2% con un total de US$2.249 millones.

Otros sectores que mostraron variaciones positivas fueron químico-farmacéutico (+16%), eléctrica y electrónica (+10%), metalmecánica (+4%), pecuario y pesca (+2%) y caucho (-0,3%, que mostró una leve caída). Otro sector que disminuyó fue plástico, con una variación de -4% (versus -7% del mes anterior, lo cual muestra signos de recuperación), principalmente por la caída en tubos y accesorios de tubería.

El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, destacó que el crecimiento del 16% que registran las exportaciones a octubre -con aumentos en casi todos los sectores y regiones- evidencia que, aún en un contexto de incertidumbre global, el país mantiene un dinamismo sobresaliente y se encamina a cerrar el año con un desempeño extraordinario. “Estamos trabajando para ampliar mercados, generar más oportunidades y ofrecer mayor certidumbre a nuestras exportaciones”, afirmó el jerarca.

El crecimiento se explica, en gran medida, por el aporte de 20 productos de alto dinamismo, entre ellos los dispositivos médicos, que contribuyeron con US$2.142 millones adicionales; el café oro (+US$118 millones); los jugos y concentrados de frutas (+US$73 millones); los antisueros (+US$71 millones); el oro en bruto (+US$68 millones); y manufacturas de metal precioso (enfoque en dispositivos médicos (+US$38 millones). También registraron variaciones positivas tubos y accesorios de hierro o acero, cables eléctricos, y diferentes productos de la agroindustria tales como frutas congeladas.

“Los resultados evidencian la importancia de seguir impulsando una estrategia de diversificación tanto de productos como de destinos. Al ampliar nuestra oferta y presencia internacional, el país fortalece su capacidad para adaptarse a los cambios del entorno global y reduce su exposición a riesgos específicos. Esta dinámica de crecimiento demuestra que Costa Rica avanza hacia una estructura exportadora cada vez más robusta y sofisticada”, indicó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

En cuanto al desempeño por región, América del Norte continúa como el principal destino con un aumento de 17% (US$1.341 millones adicionales), impulsado principalmente por dispositivos médicos, café oro y jugos y concentrados de frutas y frutas congeladas. Europa mostró un dinamismo de 18% reflejo de una mayor demanda de dispositivos médicos y productos agroalimentarios como jugos y concentrados de frutas, café oro, yuca y piña.

Asia por su parte alcanzó un incremento de +39%, favorecido por mayores ventas de dispositivos médicos, manufacturas de metal precioso (enfoque en dispositivos médicos), café oro y circuitos integrados y microestructuras electrónicas. En contraste, el Caribe y Centroamérica presentaron crecimientos más moderados (+4% y +7%, respectivamente), mientras que Sudamérica mostró un retroceso de -4%, debido a menores compras en productos industriales principalmente.