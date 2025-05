Exportaciones de banano de Costa Rica no se verán afectadas por el arancel recíproco de EE.UU

En el 2025, el volumen de las exportaciones de banano ha disminuido por efectos climáticos, pero no por la sustitución del banano de Costa Rica por el de otros países exportadores y otras frutas, actualmente Costa Rica vende todo el banano que produce para exportación.

Por Revista Summa

La Corporación Bananera Nacional asegura que las exportaciones de banano no se verán disminuidas de manera sustancial debido al arancel recíproco, como recientemente informaron investigadores de la Universidad Nacional.

El pasado 8 de mayo, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA), presentó el primer informe macroeconómico 2025, donde afirman que las exportaciones de banano a Estados Unidos, podrían caer un 18% por el arancel recíproco.

La Corporación Bananera Nacional (CORBANA) discrepa de dicha proyección y considera poco probable que las exportaciones de banano desciendan en tan alto porcentaje por esta única causa. El estudio de la UNA se basó en una elasticidad de sustitución de 1.5, y en aranceles aplicados a Costa Rica, México y China.

El cuanto, a la elasticidad, no hay un cálculo que lo respalde, es un parámetro generalizado para productos agrícolas y recomendados por el modelo SMART (World Bank, 2022), sin embargo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) han determinado que la elasticidad precio de la demanda del banano es inelástica, es decir, que las variaciones del precio no alteran sustancialmente las cantidades consumidas. Esto significa que ante un aumento del precio la cantidad de compra o consumo de banano no disminuye sustancialmente.

Desde el estudio se asume que el banano de Costa Rica es fácilmente sustituible por otros países exportadores, pero, se debe considerar que los mayores proveedores de banano de EE.UU, también están sometidos al 10% de arancel recíproco, tal es el caso de Ecuador.

Según cifras del USDA el consumo per cápita de banano fue de 12.1 kilos en 2023 en Estados Unidos, lo cual la constituye en la fruta más consumida. Según el informe Fresh Trend-2024, el 82% de los consumidores habían comprado banano durante ese año, según dicho estudio, la popularidad del banano y su consumo se extiende a todos los niveles de ingreso, desde el más bajo al más alto, lo cual es una particularidad que no todas las frutas tienen. Lo anterior, junto a su inelasticidad, hacen que su consumo resista aumentos de precios.

El costo del arancel aplicado desde abril 2025 lo está asumiendo el importador. Según el consumo per cápita de banano indicado y con base en el precio promedio al consumidor en EE.UU (USD1.367/kilo para el primer trimestre 2025) se cuantificó que el gasto anual pasaría de USD16.54 a USD18.20, es decir, para una familia de cuatro miembros, el incremento en compra de banano rondaría USD6.64 por año.

“El banano es la fruta más barata en los departamentos de productos frescos y este estatus no cambiará con el arancel recíproco. Su precio no se ha ajustado de acuerdo con la inflación en más de 20 años, como si lo han hecho otras frutas. El banano representa un gasto poco relevante en el presupuesto alimentario de los estadounidenses. El estudio de la UNA no consideró las particularidades del banano y sus consecuencias en las preferencias y demanda de los consumidores, no es correcto afirmar que el banano de Costa Rica es un producto de fácil sustitución, considerando que es y seguirá siendo la fruta más barata del mercado.” Marcial Chaverri, Gerente General de la Corporación Bananera Nacional.