Exportaciones costarricenses a septiembre crecieron +15% en bienes y +5% en servicios al II trimestre

Las cifras correspondientes al sector de bienes incluyen los resultados acumulados a septiembre de 2025, mientras que los datos del sector de servicios reflejan el cierre estadístico al II trimestre del mismo año.

Por Revista Summa

Tras finalizar el noveno mes del año, las exportaciones costarricenses crecieron +15% a nivel de bienes (datos acumulados a septiembre) y +5% en servicios (al II trimestre de 2025), de acuerdo con el último cierre estadístico elaborado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

El valor total, a nivel de bienes, ascendió a los US$16.906 millones, alcanzando +US$2.255 millones más que la cifra registrada de enero a septiembre de 2024. En servicios, el monto total reportado al II trimestre del año fue de US$5.605 millones (+US$287 millones) para un aumenta de +5%.

El Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar destacó que, con el crecimiento de un 15% en las exportaciones de bienes al tercer trimestre, el país ya se perfila para cerrar el año con incrementos de dos dígitos. “Estas cifras nos llenan de satisfacción en un contexto de incertidumbre en el comercio global, pero también nos motivan a seguir buscando soluciones creativas a los retos que enfrenta el sector exportador”.

El impulso a nivel de bienes provino del sector de equipo de precisión y médico, responsable del 48% de los envíos al exterior y con un incremento de +31% (equivalente a +US$1.945 millones adicionales). El sector agrícola, segundo en importancia, representó el 17% del total (+US$34 millones) y creció +1%, gracias al buen desempeño de productos como café oro, frutas congeladas y yuca. Mientras que el alimentario -que ocupa la tercera posición dentro de la estructura exportadora- subió +2% (+US$34 millones) registrando un 12% de participación.

También se observaron variaciones positivas en los sectores químico-farmacéutico que alcanzó un crecimiento a doble dígito de +15%, eléctrica y electrónica (+8%), metalmecánica (+5%), pecuario y pesca(+1%), y caucho(+0,3%) -mostrando una recuperación luego de varios meses en caída-. Plástico fue el único sector que presentó una desaceleración (-7%), debido a una caída en la exportación de tubosy accesorios de tubería.

“Los resultados obtenidos durante estos nueve meses son el reflejo de un modelo exportador consolidado, que ha sabido evolucionar. Aun en un escenario internacional desafiante, las empresas costarricenses continúan ampliando su presencia global gracias a la calidad de sus productos, la innovación constante y la confianza que genera nuestro país”, afirmó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

En cuanto a destinos, América del Norte se mantiene como el principal mercado con el 50% del total exportado y un aumento de 18% -con Estados Unidos a la cabeza-, seguido por Europa (+16%), Asia (+32%)Centroamérica(+7%) y Caribe(+4%).

Desglose de las exportaciones de servicios

En el caso de los servicios, los servicios empresariales (+4%) encabezan el listado, seguido por informática, información y telecomunicaciones (+6%), servicios de transformación (+7%) transporte (+3%) y financieros (+28%).

El componente de viajes (turismo), por su parte, presentó una leve variación negativa de -2%, equivalente a US$71 millones, influenciada por ajustes estacionales y de gasto promedio de los visitantes.