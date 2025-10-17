Expertos de América Latina analizarán en Costa Rica el impacto de la tecnología en las ciencias sociales y económicas

Esta actividad abordará los efectos de la innovación y la inteligencia artificial en investigación, políticas públicas y práctica profesional.
Por Revista Summa
La Universidad Fidélitas celebrará del 21 al 24 de octubre el Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Económicas 2025, un evento académico que reunirá a expertos de Panamá, Chile, Perú, México y Costa Rica para debatir sobre el “Impacto de la Tecnología e Innovación en las Ciencias Sociales y Económicas”. El congreso se ofrecerá en modalidad híbrida, permitiendo la asistencia presencial para quienes lo deseen, con transmisión simultánea a través de las plataformas oficiales de la universidad.
El congreso, según explicó Marco Alvarado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de Fidélitas, tiene como objetivo central analizar cómo la tecnología y la innovación transforman disciplinas como el derecho, administración, economía, contaduría, psicología, diseño gráfico, publicidad y educación, con implicaciones directas en investigación aplicada, desarrollo profesional y formulación de políticas públicas.
Temas clave y ejes de discusión
Durante cuatro días, los participantes abordarán líneas de investigación como el impacto de la tecnología en la salud mental, inteligencia artificial y decisiones estratégicas y la responsabilidad civil por sistemas de IA en el ámbito del consumo. También se explorará la intersección de tecnología y educación, administración y publicidad.
Entre los ponentes confirmados se encuentran:
- Dra. Gyna Spence (Panamá), especialista en psicología y neuropsicología clínica, quien participará de manera virtual.
- Maricarmen Gordillo Villalobos, Universidad de Celaya (México), experta en diseño gráfico , con ponencia virtual sobre la IA en la educación.
- Dr. Sebastián Bozzo Hauri, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, presentará de manera presencial su investigación sobre responsabilidad civil por IA en consumo.
- Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de Costa Rica (1998-2002), participará con una ponencia, tanto presencial como virtual, sobre el impacto de la tecnología en las Ciencias Sociales y Económicas.
- Dr. Juan Marín Campos Huamán, Universidad Cesar Vallejo (Perú). Director académico y experto en sistemas financieros y tecnologías de la información, quién presentará el tema de IA y decisiones estratégicas, el futuro de la administración de Empresas inteligentes.
El cronograma resumido del congreso incluye:
- 21 y 22 de octubre: Campus San Pedro, sesiones virtuales y presenciales sobre salud mental, publicidad, derecho y economía.
- 23 y 24 de octubre: Campus Heredia, con transmisiones simultáneas y sesiones sobre innovación en publicidad, administración, economía y metodologías ágiles en investigación jurídica.
El evento se realizará de manera gratuita y en modalidad híbrida, facilitando la participación de académicos, profesionales y estudiantes desde distintas regiones de Costa Rica y el extranjero. Los interesados podrán inscribirse a través este enlace: ttps://bit.ly/48zTVnR
Con este congreso, Fidélitas busca fomentar un debate interdisciplinario que conecte teoría y práctica, promueva la investigación aplicada y la exploración, fortaleciendo la comprensión de cómo la tecnología e innovación están redefiniendo el impacto en las ciencias sociales y económicas en la región, recalcó Alvarado.