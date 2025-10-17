Expertos de América Latina analizarán en Costa Rica el impacto de la tecnología en las ciencias sociales y económicas

Esta actividad abordará los efectos de la innovación y la inteligencia artificial en investigación, políticas públicas y práctica profesional.

Por Revista Summa

La Universidad Fidélitas celebrará del 21 al 24 de octubre el Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Económicas 2025, un evento académico que reunirá a expertos de Panamá, Chile, Perú, México y Costa Rica para debatir sobre el “Impacto de la Tecnología e Innovación en las Ciencias Sociales y Económicas”. El congreso se ofrecerá en modalidad híbrida, permitiendo la asistencia presencial para quienes lo deseen, con transmisión simultánea a través de las plataformas oficiales de la universidad.

El congreso, según explicó Marco Alvarado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de Fidélitas, tiene como objetivo central analizar cómo la tecnología y la innovación transforman disciplinas como el derecho, administración, economía, contaduría, psicología, diseño gráfico, publicidad y educación, con implicaciones directas en investigación aplicada, desarrollo profesional y formulación de políticas públicas.

Temas clave y ejes de discusión

Durante cuatro días, los participantes abordarán líneas de investigación como el impacto de la tecnología en la salud mental, inteligencia artificial y decisiones estratégicas y la responsabilidad civil por sistemas de IA en el ámbito del consumo. También se explorará la intersección de tecnología y educación, administración y publicidad.

Entre los ponentes confirmados se encuentran:

Dra. Gyna Spence (Panamá), especialista en psicología y neuropsicología clínica, quien participará de manera virtual.

Maricarmen Gordillo Villalobos, Universidad de Celaya (México), experta en diseño gráfico , con ponencia virtual sobre la IA en la educación.

Dr. Sebastián Bozzo Hauri, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, presentará de manera presencial su investigación sobre responsabilidad civil por IA en consumo.

Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de Costa Rica (1998-2002), participará con una ponencia, tanto presencial como virtual, sobre el impacto de la tecnología en las Ciencias Sociales y Económicas.

Dr. Juan Marín Campos Huamán, Universidad Cesar Vallejo (Perú). Director académico y experto en sistemas financieros y tecnologías de la información, quién presentará el tema de IA y decisiones estratégicas, el futuro de la administración de Empresas inteligentes.

El cronograma resumido del congreso incluye:

21 y 22 de octubre: Campus San Pedro, sesiones virtuales y presenciales sobre salud mental, publicidad, derecho y economía.

23 y 24 de octubre: Campus Heredia, con transmisiones simultáneas y sesiones sobre innovación en publicidad, administración, economía y metodologías ágiles en investigación jurídica.

El evento se realizará de manera gratuita y en modalidad híbrida, facilitando la participación de académicos, profesionales y estudiantes desde distintas regiones de Costa Rica y el extranjero. Los interesados podrán inscribirse a través este enlace: ttps://bit.ly/48zTVnR

Con este congreso, Fidélitas busca fomentar un debate interdisciplinario que conecte teoría y práctica, promueva la investigación aplicada y la exploración, fortaleciendo la comprensión de cómo la tecnología e innovación están redefiniendo el impacto en las ciencias sociales y económicas en la región, recalcó Alvarado.