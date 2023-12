Exclusiva clínica abre en Costa Rica e invierte un US$1 millón en infraestructura y tecnología

El nuevo espacio genera más de 20 puestos de trabajo directo e indirecto.

Por Revista Summa

STATE OF THE ART , es un nuevo y elegante espacio que incluye un abordaje integral médico manejado exclusivamente por especialistas certificados en cirugía plástica y dermatología enfocados en el bienestar y satisfacción del paciente.

Es liderado y supervisado por La Doctora Loretta Piccolo, dermatóloga Internacionalmente reconocida en armonización facial, inyectables y cáncer de piel; y el Doctor Eduardo Brenes Leñero, Cirujano plástico, conferencista Internacional, único Total Definer de Centroamérica y experto en cirugía de contorno corporal.

Ambos ofrecen a sus pacientes diversas opciones de tratamientos no invasivos con procedimientos de vanguardia en tecnologías de MedSPA, tratamientos mínimamente invasivos de tensado y rejuvenecimiento y tratamientos quirúrgicos para resolver de la manera más segura, optima e integral cada una de las necesidades de los pacientes, siempre con conceptos de naturalidad, vanguardia y armonía.

La Dra. Piccolo y el Dr. Brenes como fundadores y desarrolladores del concepto crearon una sinergia extraordinaria entre la dermatología y la cirugía plástica en un mismo lugar, y como si fuese poco, inclusive cuentan con un área de spa médico, tienda dermatológica y servicios post operatorios con la última tecnología en el campo a nivel mundial; esto convierte a STATE OF THE ART en la única clínica en el país que aborda al paciente integralmente entre especialistas certificados en dermatología y cirugía plástica, lo cual permite ofrecer un abanico de posibilidades terapéuticas que involucran todas las áreas no invasivas, mínimamente invasivas, y quirúrgicas para sus necesidades; todo en un centro diferenciado, de alta gama, con atención al detalle, experiencia de hotel 5 estrellas y excepcional servicio al cliente, que trasladan al paciente del consultorio hacia una experiencia única en Costa Rica.

“La capacitación constante, el uso de técnicas vanguardistas únicas en el país y la medicina basada en evidencia científica con los estándares más altos de seguridad a nivel mundial está en nuestro ADN y nuestro compromiso con el paciente. El personal médico de STATE OF THE ART consta exclusivamente por médicos especialistas certificados en dermatología y cirugía plástica e incorporados a las asociaciones nacionales e internacionales de especialistas” explica el Dr. Eduardo Brenes Leñero, co-fundador de la clínica.

Este concepto innovador garantiza una experiencia elevada y diferenciada en cuanto a servicio, atención al cliente, tecnología de punta y todo en manos de dos excelentes profesionales de la salud, que cuentan con amplia e impecable trayectoria, reconocidos internacionalmente como oradores líderes de opinión en congresos fuera de Costa Rica. Además, realizan capacitaciones periódicas a su personal, lo cual garantiza una realización de protocolos actualizados con las últimas tendencias a nivel mundial y con una atención al detalle diferenciada.

La clínica es un espacio especializado y pensado en bienestar, salud y vanguardia en dermatología y cirugía plástica, la inversión asciende al millón de dólares aproximadamente, genera más de 20 puestos de trabajo directo e indirecto y está ubicado en la zona oeste del GAM. Cada consultorio, sala o detalle, fue delicadamente diseñado para el confort, la relajación y el bienestar de su exclusiva clientela.

“Ser la mejor clínica de Centroamérica en Dermatología y Cirugía Plástica, reconocida internacionalmente por su excelencia, vanguardia, atención al detalle y manejo multidisciplinario especializado. Nuestra visión siempre fue llevar la medicina a otro nivel, y ha sido un proceso, el cual ha requerido de mucho esfuerzo, trabajo e investigación de mercado, para entender cuáles eran las necesidades y poder garantizar una atención de primer mundo, de la mano de especialistas certificados en las ramas de la dermatología y la cirugía plástica”, dijo Loretta Piccolo, dermatóloga y socia fundadora de este espacio.

El diseño y el arte son algunos de los pilares de STATE OF THE ART, dentro de sus instalaciones se podrán apreciar piezas de artistas reconocidos, diseño de buen gusto y confort único que garantizan lujosas sesiones para su destacada clientela

“Nos sentimos con la responsabilidad de ofrecerle a nuestros pacientes una opción segura, confortable y a la altura, aportando profesionalismo, seguridad, conocimiento y nuevas técnicas y tecnologías , garantizamos que en STATE OF THE ART encontrarán esa opción elevada en cuanto a la cirugía plástica y dermatología se refiere” explicó el doctor Brenes.