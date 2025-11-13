Evaluaciones de liderazgo de nivel mundial llegan por primera vez a Costa Rica

Las empresas costarricenses enfrentan hoy un desafío creciente: atraer, seleccionar y retener al mejor talento en un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante. Para responder a esa necesidad, Millennial Assessments, empresa especializada en evaluaciones de talento para predecir el desempeño, anuncia su asociación como distribuidor autorizado de Hogan Assessments en Costa Rica.

Las evaluaciones Hogan se basan en la teoría socioanalítica de la personalidad, desarrollada por los doctores Robert y Joyce Hogan. A diferencia de los test tradicionales, estas pruebas no buscan diagnosticar clínicamente, sino predecir comportamientos laborales y de liderazgo con el mayor nivel de predicción del desempeño del mundo.

Gracias a su confiabilidad y validez predictiva, Hogan es el estándar internacional más reconocido en evaluación de líderes, talento clave y equipos de trabajo.

“Contratar bien ya no depende solo del currículum. Las empresas exitosas son las que logran entender qué motiva, cómo se comporta y cómo reacciona una persona bajo presión. Las evaluaciones Hogan permiten predecir eso con base científica”, afirma Carlos Escalante, Director de Consultoría en Millennial Assessments.

A diferencia de las pruebas tradicionales, las evaluaciones Hogan miden la reputación de las personas, permitiendo identificar los tres aspectos fundamentales de la personalidad que predicen el desempeño laboral. Estas herramientas permiten identificar: competencias clave y potencial de liderazgo, comportamientos de riesgo o baja productividad, ajuste cultural y valores organizacionales, y reacción ante el estrés y el feedback.

Beneficios para las empresas en Costa Rica

Con la llegada de Hogan al país, las organizaciones podrán: