Estudios de videojuegos de Costa Rica alcanzan mercados globales con propiedad intelectual y venta de servicios

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Empresas costarricenses tienen experiencia en tendencias globales como desarrollos para el metaverso y videojuegos basados en tecnología blockchain.

Por Revista Summa

El reciente estudio Mapeo de la oferta desarrolladora de videojuegos en Costa Rica, realizado por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), evidenció que la industria global de videojuegos representó más de $193 mil millones en 2021. En esta industria, Costa Rica participa tanto con exportaciones de propiedad intelectual (PI) como de servicios para el desarrollo de videojuegos.

El mapeo, en el que se entrevistó a 13 de las 15 empresas de videojuegos establecidas del país, analizó las capacidades empresariales y el potencial de exportación del sector. En cuanto a las capacidades, se evidenció que 9 de ellos desarrollan PI, algunos inclusive bajo esquemas de codesarrollo o second-party con importantes estudios a nivel global, lo cual refleja muy buenas habilidades técnicas y de gestión de proyectos en conjunto. La mayoría tiene experiencia en desarrollo para plataformas móviles (Android y iOS), así como para las consolas más recientes (PS5 y Xbox Series, por ejemplo).

Respecto a la venta de servicios, 9 firmas los proveen bajo esquemas de subcontratación para el desarrollo de videojuegos. El mapeo identificó que su portafolio de servicios coincide con los más demandados por los mercados internacionales: programación, arte 3D y 2D, UX/UI, quality assurance, porting, optimización del proyecto (memoria, visual, framerate), entre otros. Según reportes globales del sector, Costa Rica está posicionado como un new kid on the block en esta venta de servicios para videojuegos, lo cual refleja una alta calidad ofrecida por los estudios, ya que les ha generado un buen posicionamiento a nivel internacional.

“El objetivo principal de este mapeo fue profundizar en las capacidades empresariales, dinámica operativa y potencial de exportación de la oferta desarrolladora de videojuegos en Costa Rica. Encontrarnos con que el país cuenta con un buen posicionamiento internacional, nos augura que este sector tiene muchas oportunidades por explorar, tomando en cuenta todas las fortalezas que tiene de cara a los mercados internacionales”, afirmó Marta Esquivel, directora de Planificación e Inteligencia Comercial.

La investigación refleja que las capacidades tecnológicas del sector están acordes con la industria global, tanto en engines (más utilizados son Unity y Unreal) como tecnologías 4.0 (utilizan Extended Reality -XR- para metaverso, blockchain, inteligencia artificial, cloud computing, etc.), softwares para animación (Blender y Autodesk Maya, por ejemplo) y para gestión de proyectos.

En cuanto a su actividad exportadora, 12 de las 13 empresas exportan, sea PI o servicios. De los $1,4 millones que generó el sector a nivel de ingresos en 2021, el 89% corresponde a exportaciones, lo cual refleja una alta vinculación con los mercados internacionales.

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos y Canadá, mercados en los que PROCOMER ha apoyado al sector desde hace varios años, tanto con participación en ferias comerciales como con agendas de negocio. Esto ha ayudado a generar importantes casos de éxito, por lo que se recomienda mantener el buen posicionamiento en Norteamérica. Adicionalmente, se señala que Reino Unido aparece como un destino importante para profundizar en oportunidades para codesarrollo, exportación de servicios y alianzas de subcontratación.

Roberto Coto, analista económico a cargo del mapeo, mencionó que el sector ha mostrado una importante consolidación durante los últimos años, lo cual se refleja en sus capacidades técnicas altamente desarrolladas, así como en los tipos de clientes y proyectos que trabajan actualmente. “Más de la mitad de los estudios entrevistados cuenta con más de 10 años en el mercado, su consolidación se observa desde estudios que ya han logrado trabajar con grandes desarrolladores como Nintendo y Electronic Arts, hasta otros que desarrollan videojuegos con tecnologías altamente innovadoras como XR para el metaverso o blockchain para NFT’s” .

Finalmente, Coto señaló que con el objetivo de aumentar exportaciones y facilitar la creación de empresas en el sector, deben abordarse temas relacionados con el resto del ecosistema, tales como opciones de financiamiento que se ajusten a la dinámica del sector, reducir los costos de importación de dev-kits, aumentar la formación en gestión de proyectos de videojuegos y evaluar soluciones para la ausencia local de seguros especializados del sector (errores y omisiones, ciberseguridad, entre otros) que en algunos casos resultan críticos para codesarrollo y venta de servicios.

La internacionalización de servicios cobra cada vez más relevancia para el sector TICs del país, por su dinamismo y crecimiento que incorpora los valores del costarricense y de la Marca País Esencial Costa Rica, que nos caracterizan en todo el mundo.