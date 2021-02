Estudio Global: la gente confía en los robots más que en ellos mismos en asuntos de dinero

La investigación muestra una creciente confianza entre los consumidores y los líderes empresariales en que los robots manejan las tareas financieras mejor que las personas.

Por Revista Summa

2020 ha cambiado nuestra relación con el dinero, las personas ahora confían en los robots más que en ellos mismos para administrar sus finanzas, según un nuevo estudio de Oracle y el experto en finanzas personales Farnoosh Torabi.

El estudio realizado a más de 9,000 consumidores y líderes empresariales en 14 países encontró que la pandemia de COVID-19 ha aumentado la ansiedad financiera, la tristeza y el miedo entre las personas de todo el mundo y ha cambiado en quién y en qué confiamos para administrar nuestras finanzas. Además, la gente está reconsiderando el papel y el enfoque de los equipos de finanzas corporativas y los asesores financieros personales, según la investigación.

COVID-19 ha creado ansiedad financiera, tristeza y miedo

La pandemia mundial ha dañado la relación de las personas con el dinero en el hogar y en el trabajo.

• Entre los líderes empresariales, la ansiedad financiera y el estrés aumentaron en un 186% y la tristeza creció en un 116%; la ansiedad financiera y el estrés de los consumidores se duplicaron y la tristeza aumentó en un 70%.

• El 90% de los líderes empresariales se preocupa por el impacto de COVID-19 en su organización, y las preocupaciones más comunes se centran en una lenta recuperación económica o recesión (51%), recortes presupuestarios (38%) y quiebra (27%).

• El 87% de los consumidores está experimentando temores financieros, entre los que se encuentra la pérdida del empleo (39%), la pérdida de ahorros (38%) y nunca saldar sus deudas (26%).

• Estas preocupaciones mantienen a la gente despierta por la noche: el 41% de los consumidores informa haber perdido el sueño debido a sus finanzas personales.

La gente ve a los robots como una mejor forma de administrar las finanzas

La incertidumbre financiera creada por COVID-19 ha cambiado en quién y en qué confiamos para administrar nuestras finanzas. Para ayudar a navegar la complejidad financiera, los consumidores y los líderes empresariales confían cada vez más en la tecnología que en las personas para que les ayuden.

• El 67% de los consumidores y líderes empresariales confía en un robot más que en un ser humano para gestionar las finanzas.

• El 73% de los líderes empresariales confía en un robot más que en ellos mismos para administrar las finanzas; El 77% confía en los robots sobre sus propios equipos de finanzas.

• El 89% de los líderes empresariales cree que los robots pueden mejorar su trabajo detectando el fraude (34%), creando facturas (25%), y realizando análisis de costo / beneficio (23%).

• El 53% de los consumidores confía en un robot más que en ellos mismos para gestionar sus finanzas; El 63% confía en los robots en lugar de asesores financieros personales.

• El 66% de los consumidores cree que los robots pueden ayudar a detectar el fraude (33%), reducir el gasto (22%), y realizar inversiones en bolsa (15%).

El papel de los equipos financieros y los asesores financieros nunca será el mismo

Para adaptarse a la creciente influencia y función de la tecnología, tanto los profesionales de finanzas corporativas como los asesores de finanzas personales deben acoger el cambio y desarrollar nuevas habilidades.

• El 56% de los líderes empresariales cree que los robots reemplazarán a los profesionales de las finanzas corporativas en los próximos cinco años.

• El 85% de ellos desea la ayuda de robots para tareas financieras, incluidas las aprobaciones financieras (43%), la elaboración de presupuestos y previsiones (39%), elaboración de informes (38%) y el cumplimiento y gestión de riesgos (38%).

• Los líderes empresariales quieren que los profesionales de las finanzas corporativas se centren en la comunicación con los clientes (40%), la negociación de descuentos (37%) y la aprobación de transacciones (31%).

• El 42% de los consumidores cree que los robots reemplazarán a los asesores financieros personales en los próximos cinco años.

• El 76% de los consumidores quiere que los robots les ayuden a administrar sus finanzas liberando tiempo para otras actividades (33%), reduciendo los gastos innecesarios (31%) y aumentando los pagos a tiempo (31%).

• Los consumidores quieren que los asesores financieros personales les brinden orientación sobre las decisiones de compra importantes, como la compra de una casa (45%), la compra de un automóvil (41%) y la planificación para la jubilación (38%).

Nuestra relación con el dinero ha cambiado, es hora de adoptar la IA para gestionar las finanzas

Los acontecimientos de 2020 cambiaron la forma en que los consumidores piensan sobre el dinero y aumentaron la necesidad de que las organizaciones reconsideren cómo utilizan la IA y otras nuevas tecnologías para gestionar los procesos financieros.

• El 60% de los consumidores dice que la pandemia ha cambiado la forma en que compran bienes y servicios.

• El 72% de los consumidores dice que los eventos de 2020 han cambiado la forma cómo se sienten sobre el manejo del efectivo, la gente se siente ansiosa (26%), temerosa (23%); y sucio (19%). Más de una cuarta parte (29%) de los consumidores afirma que sólo el efectivo es un factor decisivo para hacer negocios.

• Las empresas han respondido rápidamente ya que el 69% de los líderes empresariales ha invertido en capacidades de pago digital y el 64% ha creado nuevas formas de compromiso con el cliente o ha cambiado sus modelos de negocio en respuesta a COVID-19.

• El 51% de las organizaciones ya está utilizando IA para administrar procesos financieros, en comparación con el 27% de los consumidores.

• El 87% de los líderes empresariales dice que las organizaciones que no replanteen los procesos financieros enfrentan riesgos, incluido quedarse atrás de sus competidores (44%), trabajadores más estresados (36%), informes inexactos (36%) y una reducción de la productividad de los empleados (35%).

“Gestionar las finanzas es difícil en el mejor de los casos, y la incertidumbre financiera de la pandemia global ha exacerbado los desafíos financieros en el hogar y en el trabajo”, dijo Farnoosh Torabi, experto en finanzas personales y presentador del podcast So Money. “Los robots están bien posicionados para ayudar, son geniales con los números y no tienen la misma conexión emocional con el dinero. Esto no significa que los profesionales financieros vayan a desaparecer o sean reemplazados por completo, pero la investigación sugiere que deberían centrarse en desarrollar habilidades sociales adicionales a medida que evoluciona su función «.

“Los procesos financieros en nuestro mundo personal y profesional se han vuelto cada vez más digitales durante muchos años y los eventos de 2020 han acelerado esa tendencia”, dijo Juergen Lindner, vicepresidente senior de marketing global de Oracle. “Lo digital es la nueva normalidad y tecnologías como la inteligencia artificial y los chatbots juegan un papel vital en la gestión de las finanzas. Nuestra investigación indica que los consumidores confían en estas tecnologías para acelerar su bienestar financiero por encima de los asesores financieros personales, y los líderes empresariales ven que esta tendencia está remodelando el papel de los profesionales de las finanzas corporativas. Las organizaciones que no adoptan estos cambios corren el riesgo de quedarse atrás de sus pares y competidores; perjudicando la productividad, la moral y el bienestar de los empleados; y luchando por atraer a la próxima generación de talento financiero potenciado por la IA «.