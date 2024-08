Estudiantes internacionales eligen Costa Rica para terminar su secundaria ¿Descubra por qué?

Entornos naturales y calidad de vida son algunas de las principales razones por las que eligen el territorio costarricense.

Por Revista Summa

Costa Rica es un país que se posiciona en el mundo como líder en temas de sostenibilidad, paz, educación, calidad de vida, salud y otros. Estas características lo convierten en un lugar atractivo para que muchos extranjeros lo escojan para estudiar tanto a nivel de secundaria como en grados y postgrados universitarios.

Un ejemplo en el país de un sitio que seleccionan los estudiantes de otras partes del mundo es el centro educativo Colegio del Mundo Unido o UWC Costa Rica (United Word College, por sus siglas en inglés), ubicado en San Ana, para terminar sus estudios secundarios.

María José Fernández, encargada de mercadeo y comunicación de UWC Costa Rica explica que “gran parte del atractivo del país, para los estudiantes extranjeros es que acá se concentra el 6% de la biodiversidad mundial y el 99% de la energía que se obtiene es de fuentes renovables. Esta visión de país es el resultado de una oferta académica nacional enfocada en áreas de sostenibilidad y el correcto uso de sus recursos naturales”.

“Además, la larga historia de paz, la democracia y ausencia de ejército nacional proporcionan el escenario ideal para los estudiantes que seleccionen a Costa Rica para terminar sus estudios de secundaria para vivir una experiencia de aprendizaje única”, agregó Fernández.

Este centro educativo reúne a más de 200 estudiantes, que representan más de 70 nacionalidades como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Francia, Nicaragua, Vietnam, Afganistán, Brasil, por mencionar varios, y quienes seleccionaron a Costa Rica como su hogar para terminar sus estudios de secundarios.

Durante su estancia en el país, que son dos años, no solo podrán apreciar la belleza natural que existe, y como el país hace grandes esfuerzos por la sostenibilidad, sino que además, de su maya curricular academia, aprenderán de la historia social, política y cultural de la región; así como, en temas de responsabilidad social, diversidad, transformación de conflictos, liderazgo y estilo de vida saludable, como parte del programa de estudios del Bachillerato Internacional.

María’25, de España, cuentan ¿por qué escogió Costa Rica para terminar su secundaria?

“Lo que más admiro de este país es la hospitalidad de las personas. Es muy agradable ir a cualquier parte del país y que la gente sea tan agradable y que no duden en ayudarte cuando lo necesites. También, la misión de que toda la energía del país venga de sitios renovables, ya sea eólica o solar. Estas dos cosas hacen que Costa Rica sea uno de mis países favoritos y en donde me sienta más cómoda, sintiéndome como en casa aún a 8000km de España”, dijo María.

Por su parte, Freddy’25, venezolano, asegura que lo que más lo impresiona es la ausencia de ejército.

“Pura Vida. La primera frase que escuché tan pronto aterricé en el aeropuerto, se vio reflejada en la cotidianidad de vivir en este país. Fue muy distinto a Venezuela el encontrarme un país centrado en el turismo y en su calidad humana como pilar central.

Eso es lo que más admiro. Además, la tranquilidad y modernidad del país me impresionaron tanto como su ausencia de ejército. Creo que Costa Rica me hizo probar un pedacito de la Venezuela de los 90s que mis padres tanto me hablaban. Me veo viviendo en Costa Rica en un futuro, porque se ha vuelto mi segunda casa.”