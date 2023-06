Estrés y agotamiento: las principales afecciones señaladas por el 83% de la fuerza laboral

Sus mayores preocupaciones son: la salud mental (77%), la ausencia de actividad física (66%), el impacto en las finanzas por el alto costo de la vida (64%) y el bienestar social que incluye la falta de conexiones-soledad(37%).

Por Revista Summa

Datos relevantes fueron arrojados por la reciente Encuesta de Diagnóstico de Bienestar realizada por WTW, cuyos resultados se dan a conocer en el marco de la 2da Edición de Expo Bienestar, actividad organizada por la consultora, con la participación de empresas aliadas, gerentes y directores de recursos humanos de las diferentes empresas del país.

Resultados clave:

1.- CULTURA DE BIENESTAR: El 84% de los empleadores dice que la preocupación por el bienestar de la fuerza laboral es una parte importante de la cultura de su organización. El 77% buscará en los próximos tres años diferenciar y personalizar sus programas para satisfacer las necesidades de los empleados, un aumento importante con respecto al 14% actual.

2.- BIENESTAR EMOCIONAL: según el diagnóstico, el bienestar emocional es la principal área de atención para los empleadores (94%), aspecto que no sorprende, dado que el estrés y el agotamiento de los empleados es su principal preocupación.

Según Mónica Guzmán Ledezma, Country Head Costa Rica, Head of Health & Benefits Central America, la principal preocupación y desafío que tienen los empleadores en América Latina es el buscar un equilibrio emocional en su fuerza laboral pues el estrés y el agotamiento están presentes en todas las organizaciones y eso está afectando muchísimo a todas las industrias. El llamado para los empleadores es ocuparse de implementar los apoyos que puedan darle a los colaboradores.

3.- COSTOS EN AUMENTO: El incremento de los costos y la falta de apoyo financiero son los principales desafíos, seguidos por la falta de datos para medir los resultados.

4.- EFECTIVIDAD: Pocos empleadores informan que son efectivos para impulsar los resultados de bienestar deseados en el bienestar financiero.

“En este sentido, una estrategia de comunicación es fundamental para hacer que todos los programas lleguen a los empleados en todos los niveles”, indicó Guzmán.

5.- EXPERIENCIA DEL EMPLEADO: Los empleadores esperan centrarse en la comunicación y la experiencia de los empleados durante los próximos tres años.

“Hoy el 41% de las organizaciones no tienen articulada una estrategia de bienestar; no obstante, en tres años solo el 3% de las organizaciones no dispondrán de una estrategia de bienestar consolidada. O sea, en un futuro cercano todas las organizaciones nacionales o trasnacionales, grandes o pequeñas van a tener que pensar en esto porque es un elemento diferenciador para la retención y atracción del talento humano y para convertirse en empleadores preferentes” recalcó la country head de WTW.

Prioridad de los empleadores

Los siguientes aspectos del bienestar de la fuerza laboral serán una prioridad importante para los empleadores durante los próximos tres años: bienestar emocional 94%, bienestar físico 90%, bienestar social 75% y bienestar financiero 70%.

Preocupaciones de la fuerza laboral

El 84% de los empleadores tiene alta preocupación porque las estrategias de bienestar sean implementadas en la cultura organizacional, al identificar los siguientes problemas en los empleados:

• 83% sufre de estrés y agotamiento

• 77% está preocupado por su salud mental

• 66% tiene falta de ejercicio

• 64% identifica el alto costo de la vida que impacta su bienestar financiero.

“Un empleado que tiene sus necesidades emocionales, físicas, sociales y económicas cubiertas es un valor para la empresa porque su compromiso y su eficiencia aumentan y su rendimiento tiene un impacto real en el desempeño de toda la organización”, agregó Mónica.

Pero ¿cómo potenciamos el bienestar de los empleados? Hablar de bienestar no es hablar de un programa o una iniciativa independiente. De acuerdo con WTW, se comprende el bienestar como un aspecto transversal orientado a un propósito y que debe formar parte de los valores de la organización y de la experiencia del empleado.

El bienestar debe vertebrar las políticas, los programas y las ofertas de prestaciones de la organización. La salud física, mental, social y financiera de los empleados se convierte en un aspecto central de la mejora de la productividad, la retención del talento y la sostenibilidad de los resultados empresariales.

En conclusión se puede decir que el bienestar se construye a través de estos cuatro pilares. Cada dimensión está estrechamente ligada con las demás. El bienestar no lo forman compartimentos estáticos; pues, es difícil estar bien emocionalmente si falla el entorno social o el financiero,por ejemplo.

Es por ello por lo que la propuesta ideal de bienestar integra la salud física, emocional, económica, social y coloca al empleado en el centro. Alcanzar este estado ideal tiene un impacto directo en los resultados empresariales y cimenta la sostenibilidad.