Estrategia de 4 pasos para tener un eCommerce competitivo en el mercado

La mayor parte de las tiendas online ofrecen casi las mismas opciones. Estos pasos pueden hacer la diferencia.

Por Revista Summa

El comercio electrónico, en medio de la crisis que viven las economías globales, como parte de las medidas de aislamiento preventivo, es el canal por seguridad y comodidad que las personas adoptaron durante este período para realizar sus compras. Según publicó la firma Kantar, el consumo online creció en Latinoamérica más de un 300% en los últimos meses.

Para Trust Corporate como consultora experta en temas financieros y que promueve el cambio en las personas y las organizaciones, los comercios sin importar el tamaño que tengan o el presupuesto con el que cuenten, necesitan construir modelos de eCommerce con una estrategia definida, entender el tipo de producto o servicio que ofrecen y saber cómo atraer a ese potencial cliente.

Para James Hernández, presidente y cofundador de Trust Corporate “Al momento de montar un comercio electrónico es fundamental contemplar diferentes variables, porque no saco nada si cuento con eCommerce súper completo y no soy capaz de atraer el tráfico suficiente para vender mis productos o servicios, tampoco consigo mucho si la plataforma que uso no permite escalarlo a las necesidades del mercado y a mi propio crecimiento. No necesariamente se trata sólo de un asunto de músculo financiero; redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube me permiten con inversiones controladas de dinero promocionar efectivamente y llegar a unas audiencias que realmente pueden estar interesadas en mi oferta”.

Cuando una empresa quiere desarrollar un comercio electrónico para ofrecer sus productos o servicios, o si ya lo tiene montada, pero necesita mejorar su comportamiento, Trust Corporate ofrece los siguientes consejos al momento para hacer competitivo un eCommerce:

No improvisar. Si la persona o la compañía no está familiarizada con temas tecnológicos y de mercadeo es importante que cuente con una asesoría profesional. En este punto se pueden cometer muchos errores por apresurarse, elegir la plataforma equivoca u olvidar incluir en el presupuesto costos extras como el valor de las fotografías de producto, el manejo del inventario, la inclusión y el costo de una pasarela de pago o la implementación de canales de servicio al cliente. Una decisión acertada, incluso puede llevar al comercio a economizar en el gasto.

Plan de trabajo. Un modelo de comercio electrónico no sólo debe concentrarse en el producto o servicio que se ofrece en el momento, es fundamental definir la estrategia de hacía donde debería llegar el comercio.

Competencia. Entender y evaluar lo que están haciendo los principales competidores es un insumo de vital importancia para los comercios. De ahí deberían salir ideas y propuestas para posicionar el negocio y aprovechar diferentes oportunidades.

Tráfico. De nada sirve tener el mejor eCommerce si no es visitado y conocido por los compradores. Existen diferentes opciones para generar estrategias integrales que generen visitas efectivas en los comercios, la pauta en las redes sociales es una alternativa efectiva y económica, también está la tendencia de usar un influencer o figura pública que sirva como validador y promotor de mi marca. En la medida que realmente se ajuste a los valores y características del producto y que los anuncios que haga generen el link directo a la tienda los resultados serán positivos.

“Actualmente, la mayor parte de los comercios ofrecen casi las mismas opciones, la diferencia está en la capacidad de respuesta y el servicio que ofrecen. Un cliente online, es un tema de oportunidad. Ve un producto, le gusta y si no cuenta con las herramientas suficientes para hacer la compra de manera fácil, se va y ese mismo producto luego le aparece en diferentes lugares mientras navega en internet. La capacidad de respuesta, el ‘back office’ y el respaldo son los elementos que hacen la diferencia”.