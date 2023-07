Este es el resultado de una gran obra de arte en un Porsche Taycan

Artista costarricense Adrián Gómez desarrolló obra en conmemoración del 75 Aniversario de la marca.

Por Revista Summa

Como parte de la celebración del 75 Aniversario de Porsche en el mundo, para el mercado específico de Costa Rica, Adrián Gómez, artista costarricense, fue invitado a crear sus lienzos y personajes en un Taycan, para festejar de una manera especial y diferente, en el Art Fest.

Gómez cuenta con más de 30 años de experiencia en el arte de la pintura, escultura, arte lumínico, en vidrio y más. Nació en 1962 y es proveniente de la generación de finales de 1980; su formación es básicamente de carácter autodidacta a partir de 1978. Ha participado a la fecha en más de 65 muestras colectivas y realizado 58 exposiciones individuales, dentro y fuera de Costa Rica. También se ha dedicado a envolver su temática en la comunidad afrocaribeña.

Utiliza la técnica del acrílico, por ser un material que se disuelve con agua y se ajusta perfectamente para pintar sobre el primer vehículo 100% eléctrico de la marca. “La técnica del acrílico me cautivó, porque permite un secado muy rápido y hacer cambios muy drásticos en poco tiempo”, explicó el artista, Adrián Gómez. “Es un material, en el cual, el tiempo de secado no sobrepasa los 15 a 30 minutos. Para esta intervención del vehículo, esto es un elemento a favor, pues el espectador puede notar el desarrollo de la obra en un menor lapso”, agregó.

El artista plasmó su obra denominada Armonía, que consiste en un trabajo temático que se basa en comunidades afrodescendientes, conformado por una serie de personajes que deambulan en diferentes estados anímicos y espacios atemporales, que el artista construye o inventa. La mayoría de esos personajes son niños y adolescentes.

En la parte frontal o capote del Taycan, Gómez dibujó a una niña que deambula en un espacio intemporal que es el Caribe, y esa zona la transmite a través del color turquesa, que está en su mar y en una gran lectura alrededor de las personas afrodescendientes. La niña tiene una postura de contemplación en un horizonte y detiene su mirada en un campo idealizado de flores.

Por otro lado, en la parte trasera, el pintor desarrolló a dos niños comiendo sandía, vistiendo ropa y accesorios en colores turquesa, amarillo y blanco, en una paleta que él denomina, de colores del Caribe.

“Me siento sumamente halagado y agradecido, bajo el entendido de que hay una población muy grande de artistas en Costa Rica, y que me den el lugar y el reconocimiento a mi trabajo artístico para tener una intervención, no solo en un vehículo de alta gama, sino en el marco de los 75 años de aniversario, lo agradezco desarrollando la obra, para que sea no solo del agrado y del gusto del público, sino también de Porsche, que la marca se sienta identificada y que sepan que dí lo mejor de mí”, finalizó Gómez.

La obra se realizó bajo la paleta de colores definida para festejar en Porsche el 75 Aniversario.

El vehículo permanece en exposición en el showroom de Porsche Costa Rica, ubicado en Lindora.