Espacio para emprendedores «Mercado 83» abre su tercer local en Costa Rica

Inversión del nuevo local ronda los US$110.000.

Por Revista Summa

El espacio con esencia de mercado que conecta a cientos de emprendedores en Costa Rica, abre hoy las puertas de su tercer local, esta vez en Multiplaza Curridabat al este de la capital.

Se trata de Mercado 83, una tienda que beneficia a más de 670 familias que se extienden por todo Costa Rica con el objetivo de impulsar sus emprendimientos y apoyar a la economía costarricense.

«Esta apertura significa darle un espacio más a los emprendedores y a todas las familias que están detrás. El objetivo de nosotros siempre ha sido acercar a las marcas con el consumidor, por lo tanto cada tienda que abrimos es más trabajo para más personas en el país», explica Alejandro Ávila, director comercial de Mercado 83.

La tienda tiene una oferta que incluye artículos variados desde golosinas y alimentos keto, hasta jabones, línea de cuidado personal, bisutería, área textil y más, todos elaborados de forma artesanal.

Entre el portafolio de productos se encuentran marcas reconocidas como: Atelier Candles, Cherry Beauty CR, GEMA Costa Rica, Jacaranda, Moonana, Eureka Foods, The Socks Co, The Rainforest Lab Costa Rica, FVM Bags, Estrellitas CR, Al Alba Joyería, Ecodiseño Textil Taller Creativo, Forever Rose Vino, La Montaña Tarruzú y Stilo Holístico.

Con esta apertura Mercado 83 busca unirse a la Municipalidad de Curridabat con el fin de apoyar a los emprendedores de la zona, siguiendo su línea de nutrir a las diferentes comunidades en las que se encuentran.

¿Cómo ser parte de Mercado 83?

Los emprendedores que forman parte de este espacio tienen que llenar un formulario y luego pasar algunos filtros que son analizados previamente.

“Cada vez más emprendedores pueden sumarse a Mercado 83, les enviamos un formulario, al completarlo pasan a nuestra base de datos, revisamos su producto, su comunidad y el nivel de producción. Una vez que pasan ese filtro, analizamos la línea de producto a la que pertenecen y si hay espacio disponible en esta línea de producto en específico iniciamos nuestro proceso de ingreso. Tratamos que por cada tienda un 30% de los emprendedores sean nuevos, entre 8-10 marcas”, comenta Ávila.

Este es un espacio que está en constante evolución, donde analizan cada tienda y observan que deben mantener y que deben mejorar, dependiendo de la aceptación de los productos.

Actualmente se preparan para lanzar su espacio digital el cual planean empezar a operar el próximo mes de junio y robustecer la oferta con sus tiendas ya en operación que se encuentran en Lincoln Plaza, Multiplaza Escazú y Curridabat.