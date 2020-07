¿Es profesional y desea reinventarse con otra carrera? La tecnología le puede ayudar a obtener empleo

Abogados, periodistas, arquitectos, médicos, entre otros, tienen una variedad de carreras tecnológicas para complementar su área.

Por Revista Summa

¿Está pensando en reinventarse, crear su propia empresa, estudiar otra carrera, mejorar su curriculum, tener una mejor oportunidad laboral? Este puede ser un buen momento para elegir una carrera tecnológica afín a lo que el mercado está necesitando actualmente. Querer un cambio a nivel profesional es algo más común de lo que se cree, reinventarse y volver a empezar es solo uno de los miles de procesos que tiene el mundo laboral.

Hay dos fenómenos que caracterizan estas ideas, el reskilling, que surge principalmente de la digitalización de las empresas, lo que hace inevitable que el trabajador adquiera competencias tecnológicas para desempeñar de forma correcta su trabajo teniendo en cuenta los agentes tecnológicos que se hayan incluido en el proceso.

Y upskilling, es lo que llaman “capacitación adicional”. Esto significa formar al trabajador en otras materias que le ayuden a desempañar de forma más efectiva las tareas del puesto de trabajo.

“El primer paso para lograr hacer una carrera en el mundo tecnológico, es poner los objetivos reales. Si lo que sueña por ejemplo, es convertirse en desarrollador de videojuegos, no será inmediato. Vaya despacio, capacítese, busque rodearse de especialistas y tener paciencia. Haga una lista de objetivos reales y alcanzables, esto le motivará a seguir y le mantendrá en un buen camino lejos de posibles frustraciones que se interpongan en el camino”, explicó Claudio Valverde, Director académico de Universidad Cenfotec.

Conocer los puntos fuertes, es otro de los pasos. Tenerlos claros ayudará a no perder la motivación, seguridad y confianza. Tener esto claro le facilitará el entender qué área del mundo tecnológico es la ideal para cada persona.

“Por ejemplo, si le gusta resolver problemas, el diseño, la creatividad, en lugar de frustrarse porque el curso de redes no le gustó, puede enfocarse en el área web. O también, si se trata de una persona ordenada, que se fija en los detalles y que tiene el poder de analizar más allá de lo evidente, por qué no intentar por un trabajo en el tecnológico mundo del Big Data”, agregó Valverde.

Continuar aprendiendo es el tercer paso, ya que es importante mantener una actitud positiva y siempre dispuestos a adquirir nuevos conocimientos. La tecnología no es necesariamente un mundo sencillo y además se está reinventando constantemente, por lo tanto nunca llegará un momento en el que lo sepa todo.

Beatriz Trujillo, ingeniera en software es un ejemplo ya que su primera carrera fue Medicina y al ver que el mercado laboral estaba saturado, decidió estudiar una segunda carrera Ingeniería de Software.

“Software siempre fue una carrera que tuve como segunda opción, pero fue en ese momento que me di cuenta que en todo momento tuvo que haber sido mi primera opción. Así que con un título ya en mano, me dediqué a estudiar y trabajar hasta graduarme de nuevo. Logré conseguir un trabajo con estas cualidades al finalizar mi primer año de bachillerato, a partir de ese momento he trabajado en diferentes puestos y empresas, siempre creciendo profesionalmente”, dijo Trujillo.

No compararse, porque no todas las personas entienden la tecnología de la misma manera, ni entran en este universo con los mismos conocimientos o experiencia. Lo ideal es ir al ritmo que mejor le convenga, mantener la calma y no desesperarse.

Y por último la práctica hace al maestro. La única manera de convertirse en el mejor y de lograr todo lo que se quiere, es intentándolo. No hay que castigarse por los errores que puede cometer, hay que aprender de ellos.